Tupeul uriaș al premierului – purtătoarea de cuvânt iese public și ceartă Realitatea, în condițiile în care nici până acum nu există un mesaj oficial după tragedia care a cutremurat țara. Ne spune nouă, jurnaliștilor, de ce nu am decupat bucata de la radio în care premierul le-a spus condoleanțe familiilor victimelor.

Dar de ce nu îl vedem pe Bolojan la fața locului, în Rahova, lângă blocul dărâmat. De ce nu vorbește cu oamenii afectați de explozie? De ce nu îl vedem implicat în rezolvarea unei probleme care se poate repeta și alte blocuri?

De ce nu transmite măcar condoleanțe un mesaj oficial într-o conferință de presă, măcar pe pagina oficială de Facebook a Guvernului. Premierul ne ceartă prin purtătoarea de cuvânt în timp ce oamenii de la Broșteni nu au primit nici până acum despăgubiri după ce viiturile le-au distrus casele.

Mesajul purtătoarei de cuvânt a guvernului pentru Realitatea Plus

„Bună dimineața! După cum știți eu nu fac comentarii privind abordări editoriale și nici vreo diferență de tratament între instituțiile media. Dar ceea ce am văzut azi dimineață la Realitatea întrece orice închipuire. A fost tăiată din intervenția premierului la RRA partea in care se adresează celor afectați, inclusiv condoleanțe si cu care a și început, și a fost acuzat repetat de moderator ca nici măcar condoleanțe nu a transmis. Aceasta nu este abordare editorială, este minciuna factuala pură. Dvs îl acuzați pe premier ca nu răspunde la toate întrebările, în timp ce colegii dvs mint cu absolută nerușinare despre declarațiile pe care le face”, a scris Ioana Ene Dogioiu pentru Realitatea Plus.