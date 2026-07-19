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Sanatate· 1 min citire
Grevă în peste 500 de spitale din țară, luni. Revoltă față de noua lege a salarizării, medicii își întrerup activitatea timp de două ore
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat19 iul. 2026, 12:02
SursăRealitatea PLUS
Activitatea în peste 500 de spitale din România va fi întreruptă luni, timp de două ore, în cadrul unui protest organizat de sindicatele din sistemul sanitar, care contestă noua formă a proiectului de lege privind salarizarea și condițiile de acordare a sporurilor.
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