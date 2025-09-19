„Procuratura informează că, în urma discuțiilor purtate cu diferite nivele de răspundere din cadrul autorităților elene, la 18 septembrie, a fost anulată decizia Ministerului Justiției al Republicii Elene privind suspendarea procedurii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc și reluată procedura de predare a extrădatului”, a transmis Procuratura Generală a Republicii Moldova, citată de Deschide.md.

Anunțul vine la două zile după ce Ministerul de Justiției din Grecia a transmis, prin canalele Interpol, o decizie conform căreia extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, fără a se indica motivele.

Plahotniuc este cercetat penal pentru crearea și conducerea unui grup criminal organizat, fiind în complicitate la „furtul miliardului” și escrocherie la întreprinderea de stat Metalferos. De asemenea, pe numele lui sunt emise mai multe anchete și în România, dar și în alte state cu privire la falsificarea actelor.