”Ca să vă lămuresc, în primul rând, pe dumneavoastră că ați spus că: Domnule, nu înțeleg de ce Becali, dacă a intrat într-o echipă, de ce nu face ce zice echipa. El, Becali, când a intrat într-o echipă a vorbit cu căpitanul echipei.

I-am spus: Eu vin în AUR, eu spun ce vreau și ce cred, niciodată nu o să spun ceea ce spune partidul decât când într-adevăr sunt în același sentiment cu partidul la anumite lucruri, chestiuni politice. Atunci când eu sunt convins de altceva, eu voi spune ceea ce cred eu. Așa a fost înțelegerea mea, la mine acasă, cu George Simion.

Iar eu, ca să fiu dat afară din AUR, eu i-am spus lui George așa: George, dacă crezi că îți prinde bine și crezi că e folositor, oricând îmi spui: nea Gigi, dar să nu îmi spui Becali, nea Gigi, cum așa ne-am cunoscut, nea Gigi, nu e bine să mai stai în AUR. Plec a doua zi.

Legat de AUR, de echipa asta AUR, ceea ce spun unii, pe mine nu mă interesează. Pe mine mă interesează cu cine am convenit și cu cine am stat la masă, cu George Simion, atât. Dacă vine Trump și Musk și spune: Domnule, trebuie să fie Georgescu, păi nu poate să îmi dea mie niciodată ordine decât Hristos, nici Trump, nici Musk, nici nimeni!”, a declarat Gigi Becali, la Realitatea PLUS.

Mai mult, Gigi Becali a subliniat că există varianta ca să intre în cursa pentru Cotroceni din partea AUR.

”Eu, dacă nu candidează Simion, candidez eu din partea AUR. Simon poate să spună: Da, nea Gigi, eu nu candidez, dacă poți să îți depui candidatura noi AUR te susținem sau nu te susținem, mai bine dă-ți demisia. Sunt două variante. Poate să spună: Nu te susținem sau te susținem! Și atunci candidez din partea AUR”, a mai spus patronul FCSB.

Întrebat dacă își dă demisia din AUR, din partea cărui partid va candida la președinție, latifundiarul din Pipera a răspuns: ”Independent sau suținut de Partidul Național Creștin!”

De asemena, Gigi Becali a afirmat că nu are de gând să treacă la conducerea AUR și că dacă ar vrea să fie în fruntea unei formațiuni politice și-ar face propriul partid.

”Eu nu sunt trădător, nu am trădat în viața mea, nu îi trădez. Eu am venit la ei, nu să îi iau sau să fur! Nu am furat de la nimeni, nu fut eu partidul lui George Simion sau partidul AUR. Nu îl fur! Eu am venit, sunt de puțină vreme, eu nu am de gând așa ceva că nici nu am nevoie. Eu dacă vreau să fac un partid, mâine fac un partid și îl depășesc pe AUR în doi trei ani”, a transmis Gigi Becali.