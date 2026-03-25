„V-ați certat pe buget, dar singura soluție pe care ați găsit-o este să creșteți taxe și impozite. Atât. Nicio viziune, nicio strategie reală pentru mediul de afaceri românesc.

În timpul dezbaterilor pe buget ați vorbit despre responsabilitate, dar nu am înțeles responsabilitate față de cine. Față de străini? Că față de români, în niciun caz!

În acest context, firmele din afara țării vin și vând competitiv pe piața noastră, iar producătorii români sunt sufocați de costuri, birocrație și lipsă totală de sprijin. Nu există facilități reale, nu există programe serioase de dezvoltare, nu există protecție pentru ceea ce se produce aici.

Cum este posibil ca statul să ceară tot mai mult de la antreprenorii români, dar să ofere atât de puțin în schimb? Cum să reziste producătorii locali când singura „politică economică” pare să fie taxarea?

România nu poate deveni doar o piață de desfacere pentru alții. Avem nevoie de măsuri concrete pentru producătorii români: reducerea poverii fiscale, acces real la finanțare, susținerea producției locale și politici care să încurajeze „fabricat în România”.

Altfel, ne îndreptăm spre o economie dependentă de importuri, în care românii nu mai produc, ci doar consumă.

Ați predat România intereselor străine?

Ce aveți de gând cu țara asta?

Ce planuri aveți pentru români?

Românii nu mai pot fi competitivi nici măcar la ei în țară!”, a declarat Gianina Șerban, deputat AUR.

