Toți aliații NATO au fost de acord ca Ucraina să devină membră a organizației, a afirmat secretarul general Jens Stoltenberg. Declarația a fost făcută vineri, înaintea unei reuniuni a Grupului de Contact pentru apărarea Ucrainei, la baza aeriană Ramstein din Germania.

Stoltenberg le-a spus reporterilor că, odată ce războiul din Ucraina se va încheia, Kievul trebuie să aibă "mijloacele de descurajare pentru a preveni noi atacuri". El a mai spus că, în prezent, principalul obiectiv este să se asigure că Ucraina învinge Rusia.

Întrebat despre perspectivele aderării Ucrainei la NATO, Jens Stoltenberg a afirmat, conform Sky News: "Toţi aliaţii NATO au fost de acord că Ucraina va deveni membră. Preşedintele Zelenski are aşteptări clare, am discutat despre problema aderării şi despre garanţiile de securitate, bineînţeles că Ucraina are nevoie de securitate".