”Noi ne-am asteptat ca sistemul să înțeleagă ceva din modul în care oamenii și-au manifestat, în mod pașnic, mâhnirea. Din păcate suntem într-un stat capturat și foarte multe instituții europene sunt capturate la rândul lor.

Noi continuăm seria protestelor în ciuda faptului că afară este frig. Așteptăm să vedem reacții că după protestul la care au participat peste 100.000 de oameni nu am vâzut nicio reacție.

Protestele vor continua și zilele viitoare, eu nu am să fiu prezent, eu de mâine plec la Washington, la învestirea lui Donald Trump. Nu am plătit vreun bilet și nici altcineva nu a plătit pentru mine. O fac din calitatea mea de președinte al AUR”, a precizat George Simion, în exclusivitate la Realitatea Plus.