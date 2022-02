Articolul respectiv a prezentat o serie de fotografii, una dintre ele din 2015, în care George Simion, alături de actualul primar general Nicușor Dan, dar și de politologului Alina Mungiu Pippidi, la o reuniune a mai multor ONG-uri, sub egida "Alianței pentru o Românie Curată", potrivit Realitatea Plus.

Publicația online nationalisti.ro a scris că Simion ar fi făcut parte din această alianță cel puțin între anii 2014-2019, pentru că au fost descoperite diverse fotografii ale acestuia pe site-ul ARC, inclusiv când strângea semnături pentru europarlamentarele din 2019.

"Sunt niște minciuni, că tot suntem noi acuzați că suntem legionari și fasciști, omul acela (cel care a lansat scenariul unei legături între G. Simion și care a lansată de un omul care scrie cărți despre legionari. (....) De 3 ori ne-am întâlnit cu Alina Pippidi, ne-a întrebat dacă vrem bani de la George Soros și i-am spus că nu credem că apreciază el ceea ce facem noi. Noi nu stăm sub pulpana doamnei Pippidi și nu ne convine că dă în mod constant în Biserica Ortodoxă și că a declarat că motivul pentru care avem atâția infectați de COVID în România are legătură cu credința noastră creștin-ortodoxă."

Ei își imaginează că toți sunt proști, așa ne tratează. Acum ne pun sub pulpana Alinei Pippidi și a lui George Soroș. (...) NU există bani de la Soroș, am înțeles că am aș fi luat 100 de lei de la Gold Corporation (firma care administra exploatarea auriferă de la Roșia Montană - N.R.), este fals" a declarat Simion, în direct la Realitatea Plus.

Liderul AUR a dezmințit și legăturile cu Nicușor Dan. El a explicat contextul în care a fost realizată fotografia din 2015, în care apare alături de actualul edil general. "Era o întâlnire cu diverse ONG-uri, fiecare cu programul său. (...) Acum, Nicușor Dan este un om trebuie să părăsească funcția de primar, (...) el este un prizonier al grupurilor de interese mobilizate din jurul său, la Primăria Generală," a declarat Simion, în exclusivitate la Realitatea Plus.