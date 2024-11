Acum, conștient vă spun, de asta sunt și atât de sigur, eu știu de fiecare dată ce am făcut, unde am fost, sunt acuzat că m-aș fi văzut cu agenți ruși în 2011-2012, în mod repetat de același post de televiziune. De 2 ani, ei au aruncat această fumigenă cu întâlnirea mea la Cernăuți, în 2011-2012, cu un agent sau rezident al GRU, FSB, nu știu.

Știu foarte bine ce am făcut, mi-am luat și pașaportul ca să-mi clarific dacă stau bine cu memoria, nu am fost la Cernăuți nici în 2011, nici în 2012, tot același șir de acuzații, pornit acum un an și jumătate, mă acuză că m-aș fi văzut cu un domn ideolog al Partidului Comunist din Republica Moldova, Marc Tcaciuc, în mod repetat, nu m-am văzut cu acel domn niciodată în viață, știu cine este domnul și nu m-am văzut, nici n-am discutat vreodată, iar acum, referitor la atitudinea postului Antena 3, legată de mine ca și candidat la alegerile prezidențiale.

Luni seară moțăiam și am auzit, i-am zis Ilincăi să dea mai tare, l-am auzit pe domnul Gâdea, la finalul emisiunii dumnealui, cum spune că la această emisiune a fost invitat și George Simion să participe în această seară și a refuzat. Pe mine m-a intrigat chestiunea asta, dar având în vedere că în ultimele luni Antena 3 nu a mai chemat pe nimeni din partea Partidului AUR, nu reflectă și pozițiile noastre, am zis că e încă o chestiune din această poziționare a Antenei 3 față de un concurent electoral la alegerile prezidențiale și față de o mișcare politică ce are o susținere de minim 20% din rândul românilor. Nu mi se pare normal să ai o astfel de atitudine față de o parte a poporului român care votează.

AUR votează George Simion. Acum, să vă spun exact cum a fost, vă spun că întotdeauna am procedat așa la emisiunile dumneavoastră. Tot am primit mesaje: „Dezminte cumva că nu ești agent rus. Ziua mea de campanie de ieri a început în metroul bucureștean. Am avut întâlniri cu un sindicat de la STB și trebuia să merg la Vaslui pentru un eveniment electoral.

M-am dus, am mers 4 ore până la Vaslui cu mașina. Am ținut la ora 18 un eveniment electoral. M-am dus să-l salut pe un alt prieten de al dumneavoastră și al meu, pe domnul Adrian Porumboiu, care e în Vaslui.

Aveam doar 5 minute la dispoziție. Trebuia să prind avionul de la Iași să merg la București. Domnul Porumboiu mi-a zis, George, dezminte, dacă mă duc în conferință de presă, bun, o să taie ce o să vrea ei și nu o să pot să-mi fac opinia auzită la Antena 3. Că așa funcționează presa, așa funcționează o parte din televiziune. Nu, nu, du-te. Bine, o să fac mâine seară o conferință de presă.

Nu, fă-o la 2 ca să aibă timp. În fine, plec, n-am putut să vorbesc nimic cu domnul Porumboiu, atâta a ținut. Am mai sunat-o și pe Ilinca, timp de 8 minute, să-i zică același lucru.

Mi-a zis Ilinca, iar pe drum spre Iași mă sună un alt apropiat de al meu, senseiul, omul cu care mă pregătesc pentru condiție fizică, sensei Florentin Marinescu. Dezminte, spune-le că nu ești agent rus, că uite că tu ai luptat pentru unire, pentru o țară întreagă, pentru reîntregirea, acțiunile tale dezminte. Sunt oameni care nu neapărat au interacționat cu televiziunile.

Și ce mi-a pus capac? A fost mama care i-a dat Ilinca-i mesaj. Spune-i să iasă să dezmintă.

Când am ajuns la Iași, deja am luat hotărâri, am anunțat pe membrii echipei mele de campanie, le-am zis, dacă aterizezi la timp, trebuia să aterizeze la 22.05, eu mă duc la parlament, măcar intru în live, măcar să arăt oamenilor că nu mă primesc. Că asta a fost bănuiala mea, că nu o să fiu primit. Acum, cei care zic că există un scenariu, că am aranjat, se gândesc cum am intrat eu la Antena 3.

Anca Alexandrescu: Păi nu, ați intrat la parlament. Asta este o chestie de logică. Acea emisiune s-a desfășurat în palatul parlamentului, din momentul ăsta aveți acces liber în parlament.

George Simion: Unde eu am acces, da.

Anca Alexandrescu: Sigur. Și puteați intra în orice moment. Asta chiar nu era o problemă.

George Simion: Am trimis membrii din echipa mea de campanie, înainte să testeze un pic terenul, nu i-au primit. Că erau angajați ai parlamentului, sau nu aveau cum să intre. Dar eu, ca parlamentar, pot să intru și la 12 noaptea, și la 2 noaptea. Și am zis că nu mă primesc. Mi-am făcut calculele să fiu cât se poate de calm, pentru că altfel riscam să fiu etichetat, cum am mai fost etichetat, și cum am mai avut eu greșeli. Și am ridicat tonul, și m-am supărat, și m-am enervat. Și mi-am propus să fiu cât se poate de calm. Am organizat multe evenimente în acea sală, sala Rosetti. Am intrat, m-am gândit pe unde intru, pe la public, pe acolo, sau în backstage, spre sală. Și am ales ușa din stânga. Și am așteptat acolo.

Am intrat acolo și am așteptat acolo. Am pus camera pe participanți, că dacă intram în platou, ăla eram. Ziceau că atac huliganic și așa, au intrat scandal, Simion a dat buzna. N-am dat nicio buzna. Am stat acolo, Mihai Gâdea m-a văzut și mi-a zis haideți încoace, ați venit peste noi. N-am venit peste voi. Eu nu vin dacă nu mă chemați. Veniți încoace.

Anca Alexandrescu: Deci n-ați intrat cu forța. V-a dus și ați așteptat.

George Simion: Doamna Alexandrescu, un milion de oameni au văzut clipul postat pe pagina mea de Facebook secundă cu secundă, ca să nu denaturăm adevărul. Au văzut cu ochii lor ce s-a întâmplat. Deci am intrat acolo, mi-a zis domnul Gâdea. Domnul Gâdea tremura. Era foarte agitat. Așa era domnul Gâdea. Cred că se vede și în imaginile date la Antena 3. Și după aia, eu m-am trezit. Și eu nu mă simțeam foarte bine, cel puțin în primele minute, drept să vă zic. Aveam 400 de oameni care erau contra mea. Erau spectatorii care reprezentau pe cei patru candidați. Erau reprezentanții candidaților și jurnaliștii de la antena 3, foc și pară, cu întrebări. Și am răspuns la întrebări. Eu atât am cerut. N-am cerut reclamă pozitivă. Eu am cerut, dacă sunt acuzat că sunt agent rus, să fie și părerea mea, sau dacă nu iau părerea mea, măcar să nu zică. L-am invitat și pe George Simion și a refuzat. Am vrut să fie dreptate să se respecte adevărul”, a declart liderul AUR în emisiunea Culisele Statului Paralel.