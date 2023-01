„Cei care spun că eu am instigat, probabil, nu au fost acolo. Secvențele îi arată pe domnul Ciolacu și pe domnul Ciucă venind. Cetățenii sunt supărați. O doamnă m-a apostrofat și pe mine.

O parte au fost și simpatizanți AUR. Eu am făcut apel la începutul manifestației ca indiferent ce sentimente nutrim să ne abținem în această zi să lăsăm adversarii politici.. dar au huiduit politicienii care au luat cuvântul la această manifestare. Am fost 2000 de participanți la marșul unirii. Venim cam de 20 de ani la aceste acțiuni. Au fost mulți ieșeni și români veniți din toate colțurie țării. Oamenii sunt frustrați. Vă dați seama sentimentele care îi încearcă pe români văzând că președintele nu a participat la aceste manifestații.

Eu, anul trecut, la Iași am primit în plină figură cerneală. Eu nu mi-am anunțat candidatura pentru Palatul Cotroceni. Eu știu ce fac de 10 ani pentru frații noștri basarabeni, pentru Cernăuți. Eu știu ce am făcut astăzi, am urcat pe scenă cu oameni care nu îmi plac, m-am dus în hora unirii riscând, ceilalți politicieni nu au fost acolo. Cu siguranță am reușit să fac din nimic o mișcare suveranistă. Am depus suficiente proiecte, dar au căzut în Parlament”, a spus George Simion.