"Sunt activiști de mediu care reclamă furtul de păduri, care au fost bătuți groaznic de mafia pădurilor. O avem pe doamna Turcan care a luat atitudine printr-o postare pe Facebook pe care și-a șters-o imediat pentru că nu are nimeni voie să vorbească despre furtul din păduri în echipa câștigătoare din Partidul Național Liberal", a declarat George Simion.

"De unde s-a tăiat și sunt suspiciuni că s-a tăiat ilegal, de retrocedări că nu s-au făcut unde trebuia să primească există clar dovezi și există un proces la judecătoria din Vâlcea care de 3 ani este blocat. Florin Cîțu cât era ministrul Finanțelor a desființat direcția care trb să dea punct de vedere în propriul proces, vedeți și dumneavoastră în imagini pentru că am fost acolo la fața locului. Sunt multe în nereguli care se întâmplă în multe jud ale țării, dar în general sunt concentrate ilegalitățile unde sunt și companiile austriece care au diferite forme și le schimbă de la an la an ca lumea să nu înețeleagă", a mai spus Simion la Realitatea PLUS.