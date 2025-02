Fosta atletă este deranjată în special de modul în care primarul a gestionat situația și de motivele invocate pentru a se forța îndepărtarea ei din fruntea clubului. Totodată, Gabriela Szabo a fost șocată și că Nicușor Dan nici măcar nu a avut o discuție cu ea înainte să o anunțe de decizia luată.

Primarul General al Capitalei a acuzat managementul defectuos ca motiv de îndepărtare a fostei campioane olimpice din funcția de director general al CSM. Gabriela Szabo nu a acceptat nici decizia de detașare din funcție.

Întrebată dacă a încercat să îl confrunte pe Nicușor Dan în ceea ce privește înlăturarea sa din funcția de director general al CSM București, Gabi Szabo a subliniat faptul că în loc să îi comunice în persoană decizia de a o concedia, primarul a decis să publice pe Facebook vestea, punând între cei doi un „zid”.

În urma acestei detașări abuzive din partea Primarului Capitalei, Gabi Szabo a acționat în instanță și a câștigat.

”Nu. Înainte de a lua o asemenea măsură sau o asemenea decizie, să discuți cu persoana respectivă și să o pui, adică să îi aduci la cunoștință acuzele, nu să afle de pe Facebook. În momentul respectiv, când el deja a comunicat pe Facebook, mie mi s-a părut și mi se pare și azi că a pus efectiv un zid între mine și funcția de primar general al capitalei.

Am luat legătură cu avocații să vedem care este soluția, ce trebuie să fac. Și sunt două: una, să accept că are dreptate cu acea comunicare de pe Facebook, iar a doua să nu accept și să caut dreptate în instanță. Am câștigat după 6 luni de zile. A fost o detașare abuzivă. M-a repus pe data de 29 și țin minte, octombrie, că la câteva ore să mi se dea și dispoziția de concediere. Mie mi s-a desfăcut contractul de muncă pentru lipsă din inventariere a unei camere de luat vederi, oameni buni.”, a declarat Gabriela Szabo în cadrul unui podcast.