„Vă invit cu drag să citiți ideile mele pentru un oraş modern, frumos, primitor.

🤝🏻 Candidez la Primăria Capitalei pentru că știu ce am de făcut, am putere de muncă și am determinarea să duc la capăt ceea ce am început şi să aduc proiecte noi, benefice pentru oameni.

📍 Programul meu pentru Capitală este clar. Am fost primarul general și cunosc foarte bine orașul și problemele lui.

‼️ Știu unde trebuie acționat din prima zi după alegeri, pentru că am învățat din greșeli, dar și din ceea ce am reușit să construiesc împreună cu echipa mea.

📑 Programul meu poate fi consultat aici:”, scrie Firea pe Facebook.