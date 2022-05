Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor "Mihai Viteazul", a transmis la Realitatea PLUS un mesaj către toți românii cu ocazia zilei muncii dar și cu ocazia împlinirii a 12 ani de la înființarea UNPR. Oprea a ținut să transmită un mesaj special și pentru Armata Română.

"Astăzi e o zi importantă cu o anumită semnificație, e 1 mai, ziua internațională a oamenilor muncii, dar și 12 ani de la înființarea UNPR-ului. Mai mult ca oricând, în acest context geo strategic, e nevoie ca românii să fie uniți, și de stânga și de dreapta, să se adune în jurul Armatei, Bisericii, simbolurilor naționale.

A fost o perioadă complicată, pandemie, o criză energetică. România e o țară sigură, membră NATO, a Uniunii Europene, e nevoie mai mult ca oricând astăzi să fim uniți în jurul simbolurilor naționale.

Mesajul meu pentru Armata Română este să își facă datoria, sunt oameni care au jurat să apere țara, să respecte jurământul militar, să își facă datoria chiar cu prețul vieții, sunt oameni deosebiți care mai mult ca oricând sunt hotărâți și își fac datoria, acesta e mesajul meu, de respect.

Să fim mai uniți că oricând.

În 12 ani, acest partid de interes național, în această perioada complicată, sper să ne adunăm și să înțelegem exact ce înseamnă interes național, ce înseamnă să fim patrioți. E important să discutăm în primul rând de România. Există stabilitate, o alianța din două partide mari, este condusă de un prim ministru general de patru stele, un om serios, românii au nevoie de predictibilitate, seriozitate că să putem să mergem înainte cu bine.

Trebuie luate măsuri ca populația să poată să suporte costurile, s-au luat măsuri și se vor lua în continuare, cred că guvernul știe ce are de făcut. Actuală coaliție de guvernare, cu măsuri economice bune și sociale, am încredere că va stabiliza situația și că vom merge în continuare spre bine", a declarat Gabriel Oprea la Realitatea PLUS.