Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor "Mihai Viteazul" a transmis cu ocazia Zilei Jandarmeriei Române.

"La mulți ani, dragi jandarmi! Să va întoarceți sănătoși după fiecare misiune, acolo unde va așteaptă toți cei dragi vouă! Ziua de 3 aprilie este un moment aniversar al Jandarmeriei Române. Că vicepremier pentru securitate națională și ministru de Interne, am onorat această importantă armă în timpul celor două mandate, la fel cum o fac și astăzi, în calitate de președinte al Uniunii Militarilor și Polițiștilor “Mihai Viteazul”. Că un cunoscător al fenomenului, am fost și sunt un apărător al drepturilor acestor oameni care se află în slujba Patriei", a scris Gabriel Oprea pe Facebook în mesajul său.

"Jandarmeria Română este astăzi o structură modernă, capabilă să asigure românilor exercitarea cu bună credință a drepturilor și libertăților fundamentale. România are avantajul unei structuri militarizate eficiente care contribuie esențial la securitatea internă și la consolidarea statutului de furnizor de stabilitate în regiune și în Europa. Am un respect deosebit pentru cei care îmbracă uniformă militară cu mândrie și onoare şi servesc Patria, aici sau peste hotare. Am toată aprecierea pentru jandarmii veterani şi cred că trebuie să le mulţumim pentru anii în care și-au făcut datoria într-o instituţie de forţă, aşa cum este Jandarmeria Română. Tuturor le transmit astăzi un gând bun, de preţuire şi recunoştinţă. La mulți ani!", a mai transmis Gabriel Oprea.