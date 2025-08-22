În urma fenomenelor meteo periculoase au fost înregistrate două cazuri medicale, până în aceste momente, după cum urmează:

📌 Județul Argeș, localitatea Hârtiești, sat Lucieni

Vântul puternic a smuls acoperișul unei locuințe, iar în cădere a surprins trei persoane. Două primesc îngrijiri medicale la fața locului, una dintre acestea fiind în stop cardio-respirator, cu manevre de resuscitare în curs. Cea de-a treia persoană nu era la fața locului la ajungerea forțelor de intervenție.

Pentru gestionarea eficientă a siuației au fost alocate 1 autospecială de stingere cu apă și spumă cu accesorii necesare, 1 autospecială de descarcerare, 1 container multirisc, 1 ambulanță SMURD și 1 ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

📌Municipiul București, Sector 4

1 persoană a fost surprinsă de 1 copac prăbușit pe trotuar. Victima, cu diverse traumatisme, conștientă, a fost transportată la spital. Salvatorii din Capitală au acționat cu 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 autospecială de descarcerare și 1 unitate de terapie intensivă mobilă.

Intervențiile sunt în dinamică, fiind apeluri care sesizează consecințele fenomenelor meteo periculoase. Revenim cu informații.

⚠️ Pentru siguranța cetățenilor, în contextul avertizărilor care încă sunt în vigoare, recomandăm:

▪️ Evitarea deplasărilor în aer liber pe durata fenomenelor anunțate;

▪️ Evitarea staționării în apropierea copacilor, stâlpilor sau a panourilor publicitare;

▪️ Asigurarea și închiderea ferestrelor și ușilor locuințelor;

▪️ Parcare în zone ferite de arbori sau alte structuri instabile;

▪️ Nu atingeți cablurile electrice aflate la sol – pot fi sub tensiune.

❗ Vă rugăm să urmăriți permanent canalele oficiale de informare și să respectați recomandările autorităților.

📲 Surse oficiale pentru informare și pregătire în cazul situațiilor de urgență:

- www.meteoromania.ro/avertizari – actualizări ANM;

- www.fiipregatit.ro – ghiduri de comportament în situații de urgență;

- Aplicația mobilă DSU – notificări în timp real, gratuită în App Store și Google Play.

Ca urmare a fenomenelor meteo, ISU intervine în următoarele locații:

1. Strada Oboga - copac căzut

2. Strada Teiuș - copac căzut pe autoturism

3. Aleea Mladinovici Dragoș- 2 copaci căzuți pe autoturism

4. Strada Straja - copac căzut

5. Intrarea Făgețelu - copac căzut pe autoturism

6. Calea Rahovei - copac căzut pe autoturism

7. Aleea Iosif Hodoș - copac căzut pe autoturism

8. Aleea Niculițel - copac căzut pe carosabil

9. Calea Dudești - copac căzut pe linia de tramvai

10. Șoseaua Berceni - elemente de construcție desprinse

11. Calea Floreasca - copac căzut pe mașină

12. Șoseaua Alexandria - elemente de construcție desprinse

13. Strada Valea Ialomiței - copac căzut pe carosabil

14. Strada Istriei - copac căzut

15. Strada Mureșanu Andrei - copac căzut

16. Strada Samoilă Dumitru - copac căzut 17. Strada Crinul de Pădure - copac căzut 18. Șoseaua Ștefan cel Mare - copac căzut pe autoturism 19. Strada Negustori - copac căzut

Localități afectate în Ilfov

O avertizare similară este valabilă și pentru 20 de localități din județul Ilfov, unde fenomenele extreme se vor manifesta până la ora 20:00. Sunt vizate Voluntari, Pantelimon, Brănești, Periș, Gruiu, Balotești, Afumați, Glina, Moara Vlăsiei, Snagov, Ciolpani, Găneasa, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Nuci, Corbeanca, Grădiștea, Petrăchioaia și Dascălu.

În aceste zone, rafalele de vânt pot atinge 70–80 km/h, fiind însoțite de descărcări electrice și averse ce pot cumula între 10 și 20 l/mp.

Ro-Alert și în Iași

Autoritățile au transmis avertizări Ro-Alert și pentru județul Iași, unde între orele 19:30 și 20:30 au fost prognozate averse torențiale, descărcări electrice și grindină.

Fenomene similare s-au înregistrat și în județul Covasna, la Întorsura Buzăului, unde ploaia torențială a fost însoțită de grindină.

Locuitorii au fost sfătuiți să evite deplasările, să se adăpostească în locuri sigure și să nu stea în apropierea copacilor, stâlpilor de electricitate sau a cursurilor de apă. În zona Păcurari, ploaia a fost însoțită de grindină.

Furtună de nisip în Teleorman

Imagini spectaculoase au fost surprinse la Roșiorii de Vede, județul Teleorman, unde o furtună de nisip a redus vizibilitatea și a îngreunat traficul rutier.