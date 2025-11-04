Încrengăturile politice pe care le-ar avea atât cu Bolojan cât și cu Ludovic Orban, spun sursele, i-ar fi ajutat pe cei doi să primească mai repede ajutorul de stat de 400 de milioane de euro, bani care ar fi fost transferați ilegal perioada în care liberalii se aflau la Guvernare. Totul după ce afaceriștii au blocat conturile mai multor companii de stat. Jurnaliștii Realitatea Plus au cerut puncte de vedere de la administrația prezidențială și guvern, însă până acum nu am primit niciun răspuns.

Parchetul General a făcut percheziții de amploare la sediile unor firme care aparțin fraților miliardari din județul Bihor, unde până de curând Ilie Bolojan a fost stăpân, au declarat pentru surse judiciare pentru presa online.

Surse apropiate anchetei spun că această investigație privește modul în care a fost gestionat ajutorul de stat în valoare de aproximativ 400 de milioane de euro, sumă ce a fost acordată de guvernul condus de Ludovic Orban în 2019. Atunci s-a făcut totul într-o mare grabă pentru a evita blocarea unor companii de stat, susține fostul premier.

Este vorba despe controversatele companii Romatsa, Nuclearelectrica şi Conpet a căror conturi au fost blocate de cei doi afaceriști în decembrie 2019.

Anul trecut, Tribunalul Uniunii Europene a respins, în rejudecare, pretenţiile fraţilor Micula privind despăgubirile. Decizia Tribunalului UE nu este însă definitivă. La noi în țară, ministrul finanțelor, Alexandru Nazare spune că salută decizia înaltei curți de casație și justiție privind ANAF și că instituția a acționat corect atunci când a păstrat măsurile asiguratorii asupra firmelor vizate de anchetă.

Cu toate acestea, banii au fost deja plătiți și acum trebuie recuperați de statul român. Numai că, potrivit surselor, aceștia ar fi fost transferați ilegal și delapidați astfel încât posibilitatea statului de a recupera banii este aproape inexistentă.

Potrivit unor surse, frații Viorel și Ioan Micula nu au fost găsiți de anchetatori la percheziții și se bănuiește faptul că cei doi sunt plecați din țară. Milionarii din județul lui Bolojan au reușit să obțină ajutorul de stat în 2005, după ce au arătat statului român că sunt investitori străini pentru că au cetățenia suedeză.

Frații milionari au transmis după percheziții: „Vom dovedi fără nicio dificultate că toate tranzacțiile efectuate rezultă din relații comerciale reale, efective, prestate și evaluate corect. (...) Suntem convinși că, odată finalizate verificările, rezultatele vor confirma corectitudinea activităților noastre. În această perioadă, ne concentrăm pe ceea ce știm cel mai bine: să oferim produse de calitate și să fim un partener de încredere pentru consumatori, angajați și comunități.”

În fața anchetatorilor ar putea ajunge și Ludovic Orban, cel care era premier în acea perioadă, iar în prezent este consilierul Președintelui Nicuor Dan. Frații Micula sunt foarte bine conectați la vârful statului român. Ei au avut o relație extrem de apropiată cu Ilie Bolojan, după cum relatează fostul ambasador american în 2006. Cei doi frații ar fi reușit să-l impună pe Bolojan la conducerea județului Bihor, după ce ar fi intervenit pe lângă guvernul Tăriceanu.

Fostul ambasador american Nicholas Taubman scria în 2006: „Tensiunile din Bihor au devenit atât de mari încât Vasile Blaga, ministrul Administrației și Internelor, a intervenit la sfârșitul lunii noiembrie pentru a-i reproșa prefectului că și-a depășit atribuțiile și, posibil, pentru a-l îndemna pe primar să-și reconsidere politicile. (Notă: Bolojan a fost o selecție surpriză de tip dark horse (candidat învingător deși se știu puține despre el n.n.) pentru funcția de prefect, o dezvăluire recentă susținând că el își datorează numirea sprijinului lui Ioan și Viorel Micula, proprietarii puternicului îmbuteliator European Drinks din Bihor).”

Potrivit procedurilor, dacă anchetatorii vor descoperi că premierul i-a ajutat pe frații Micula să acceseze mai repede banii publici, atunci ar putea cere ridicarea imunității, iar Bolojan să dea explicații la audieri. Jurnaliștii Realitatea Plus au cerut puncte de vedere de la guvern și administrația prezidențială însă până la momentul difuzării materialului, nu au oferit niciun răspuns.