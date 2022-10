Fostul secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Cătălin Boboc a declarat pentru Realitatea Plus că la mijloc este o confuzie.

"Mi-e și penibil să vorbesc pe acest subiect. Am contor, am contract. Plătesc factură. Asta este tot ce ține de mine. Mai departe, că este o confuzie sau că cineva s-a gândit că dă bine, este fix treaba lor. (...) Nu a venit nimeni (la adresa respectivă - N.R). Eu am fost la București, nu știu, habar n-am. Nu aveau de ce să vină de vreme ce eu am totul în regulă," a declarat Boboc pentru Realitatea Plus.

Disputa ar fi pornit de la faptul că un angajat al S.D.E.E Muntenia Nord- Sucursala Brăila a reclamat, luni, la poliție, faptul că ar fi identificat un contor branșat ilegal, potrivit presei locale.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar la adresa indicată nu au fost identificate persoane, în continuare efectuându-se cercetări în vederea identificării proprietarilor imobilului și stabilirii cu exactitate a situației de fapt.