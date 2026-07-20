Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Fost premier, mesaj pentru români:”Puneți-vă bani deoparte, trebuie să plătiți miliardele în plus pentru legea salarizării unitare”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iul. 2026, 13:33
SursăRealitatea PLUS

Fostul premier al României, Florin Cîțu, îi avertizează pe români să pună bani deoparte, deoarece taxele ar putea crește și mai mult. Potrivit acestuia, statul are nevoie de resurse suplimentare pentru a pune în aplicare noua lege a salarizării.

”Puneți-vă bani deoparte”

”Puneți-vă bani deoparte, trebuie să plătiți miliardele în plus pentru legea salarizării unitare. Pe termen scurt: taxe mai mari. Pe termen mediu: inflație mai mare”, a transmis fostul premier, potrivit Realitatea PLUS.

Totodată, Florin Cîțu a scos în evidență faptul că țara noastră trece ”printr-o situație economică mai dificilă decât acum doi ani, când a fost majorat TVA-ul de teama retrogradării României în categoria Junk”.

În acest context, fostul premier a pus sub semnul întrebării independența agențiilor de rating, subliniind că acestea ar servi narativul guvernamental.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

legea salarizariibaniflorin citu

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe