Fost premier, mesaj pentru români:”Puneți-vă bani deoparte, trebuie să plătiți miliardele în plus pentru legea salarizării unitare”

Publicat 20 iul. 2026, 13:33 Sursă Realitatea PLUS

Fostul premier al României, Florin Cîțu, îi avertizează pe români să pună bani deoparte, deoarece taxele ar putea crește și mai mult. Potrivit acestuia, statul are nevoie de resurse suplimentare pentru a pune în aplicare noua lege a salarizării.

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