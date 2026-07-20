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Politica· 1 min citire
Fost premier, mesaj pentru români:”Puneți-vă bani deoparte, trebuie să plătiți miliardele în plus pentru legea salarizării unitare”
FOTO: Arhivă
Publicat20 iul. 2026, 13:33
SursăRealitatea PLUS
Fostul premier al României, Florin Cîțu, îi avertizează pe români să pună bani deoparte, deoarece taxele ar putea crește și mai mult. Potrivit acestuia, statul are nevoie de resurse suplimentare pentru a pune în aplicare noua lege a salarizării.
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