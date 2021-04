„Categoric, reevaluarea datelor în sistemul de pensii nu este o muncă în zadar. Anul trecut am gestionat starea arhivei, din cauza situației precare a acesteia. Doamna ministru Raluca Turcan le controlează din nou, iar până nu se va termina evaluarea, nu se poate face o recalculare a pensiilor. Am convingerea că undeva în sistemul public a există neseriozitate în gestionarea datelor. Arhivele Casei Naționale de Pensii sunt în puține locuri bine puse la punct. Au am mai fost reglate problemele, dar ele încă au rămas. În mod normal, toate aceste documente ar fi trebui introduse în sistemul digitalizat. Este cunoscută situația persoanelor care au avut funcții identice, dar au pensii diferite. Trebuie reglate legislativ, dar atât timp cât se introduce în calculul pensiilor și salariul brut, atunci este normal să fie o diferență. Am descoperit o serie de greșeli în multe dosare”, spune Violeta Alexandru.

Fostul ministru spune că nu poate da un răspuns în ceea ce privește durata digitalizării datelor, dar spune că poate dura câteva luni bune, fiindcă este vorba de 250.000 de dosare.

„Este greu să-mi dau seama cât va dura, dar procesul încă este dificil pentru că plecăm de la lipsa unei gestiuni. Este vorba de 250.000 de dosare, deci e vorba de câteva luni bune. Totuși, Casa Națională de Pensii are de dat răspunsuri. Evaluarea și recalcularea nu pot fi făcute în același timp. Dacă vrem asta, atunci funcționarul trebuie s-o facă din pix, pe dosare. E nevoie de digitalizare si profesionalizare. Am putea să ne gândim că se poate face în același timp, dar durează. În momentul în care se intoduc datele în sistem, atunci recalcularea ar trebui sa dureze câteva zile, o săptămână. Practic, ar trebui să se întâmple instantaneu. Problema e că nu avem toate datele introduse corect, iar multe documente nu sunt lizibile și e greu să le bagi în calculator, iar mulți dintre pensionari nu cred că mai au documente. Avem o soluție, se poate recalcula acea perioadă. Am avut un contract de scanare a cărților de muncă, dar s-a făcut defectuos. Unde am avut aceste date, le-am folosit în dosarul de pensie. În Parlament există un grup de lucru care gestionează pachetul de legi pentru pensiile speciale. Noua formulă de calcul a pensiilor e asumată de Ministerul Muncii, care are un grup de lucru, iar când vor trage concluziile, vor comunica decizia. Nu e normal să se schime formula de calcul atât de des, mulți nu mai înțeleg ce bani vor lua, pentru că legislația se modifică des. E greu de făcut pace socială, pentru că se schimba legislația mereu. Nu e un proces simplu, dar cert este că odata ce ajungem la o formulă, ar fi bine să rămână o perioadă mai lungă de timp. Oamenii sunt dezorientați, dar nici casele de pensii nu comunica prea bine”, concluzionează Alexandru

Fostul ministru susține că pensiile nu vor scădea după recalculare și afirmă că marea problemă este situația precară a datelor oamenilor gestionate în sistem. Ea consideră că pentru a putea face recalcuarea e bine să ai toate actele la dosar.

Violeta Alexandru a spus că se ferește să avanseze un termen pentru recalcularea pensiilor și că totul depinde de verificarea dosarelor.

„Nu aș vrea să dau termene pentru recalculare, dar avem scenariul începerii recalculării, formula trebuie să fie bine cântărită, să nu mai apară o altă variantă în doi ani. Pe lângă datele din site, la cei care au dosar incomplet, el trebuie verificat amănunțit. Doamna ministru Turcan a spus că vrea verificarea dosar cu dosar, iar acolo unde acestea nu sunt în formulă completă, ar trebui ca cineva să răpundă”, conchide Violeta Alexandru.