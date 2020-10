Focar COVID-19, la Spitalul Floreasca, din Capitală. 14 angajați sunt infectați

Cei infectati lucreaza la departamentele Resurse Umane, Achizitii, Contabilitate si Statisica.

"Mai exista cazuri izolate ale unor colegi din anumite sectii. La Unitatea de Primiri Urgente, avem trei persoane. Trebuie spus foarte clar ca rezultatele anchetelor epidemiologice au aratate ca aceste persoane nu s-au contaminat in spital. In acest moment, putem spune ca toti pacientii sunt primiti, vazuti pentru patologia pe care o au. Avem in fiecare sectie saloane izolatoare, unde astfel de pacienti sunt primiti pana la sosirea rezultatului. Daca sunt pozitivi, sunt mutati in alte saloane, daca sunt negativi, persoanele urmeaza traseul obisnuit al bolnavilor", a declarat Bogdan Oprita, purtatorul de cuvant al Spitalului Floreasca.

"In momentul de fata, putem spune ca avem un numar destul de mare de pacienti care se prezinta strict pentru patologie respiratorie in cadrul unitatii noastre", a mai spus Oprita.