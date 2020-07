Florin Cîțu, despre riscul să rămânem fără BANI din cauza crizei: ”Am luat în calcul şi scenarii mai negre”

"Din primul moment am administrat finanţele publice precaut, responsabil, nu mă joc cu banii publici. Avem finanţarea asigurată pentru anul acesta, suntem la zi, ştim exact cum trebuie să plătim fiecare factură şi am luat în calcul şi scenarii mai negre, de aceea avem un buffer considerabil (...) Întotdeauna am spus că ne pregătim pentru cel mai negru scenariu şi sperăm că o să fie cel mai bun. Am spus acest lucru din primul moment şi ţin minte că atunci am fost linşat public de presa de fake news care spunea că eu văd că vine o criză, dar este un mod de a administra precaut lucrurile", a precizat Câţu, la un post TV.

Întrebat de ce perioada de returnare a împrumuturilor este 25-30 de ani, Cîţu a precizat că acest lucru reprezintă managementul datoriei publice, fiind şi o condiţie a criteriului de la Maastricht.

"Încercăm să avem o curbă a randamentelor pe un termen lung cât mai lung şi acest lucru îl fac toate ţările. Este o condiţie a criteriului de la Maastricht: să ai o curbă stabilă. Un împrumut pe termen lung arată două lucruri foarte importante. În primul rând arată că investitorii străini au încredere în acel guvern să îl împrumute pe 30 de ani de zile. Arată încredere. În perioade de criză şi va dau un exemplu, în 2008 - 2009, Guvernul României se împrumuta doar pe 14 zile. Nu-i dădea nimeni bani pe mai mult de 14 zile şi de aceea era nevoie de FMI. Noi astăzi suntem o ţară în curs de dezvoltare, ne împrumutăm pe 30 de ani fără nicio problemă, la dobânzi în scădere, şi finanţăm un deficit pentru care, în 2008-2009, a cerut FMI să vină în ţară. Noi nu facem acest lucru. Este o premieră pentru guvernarea României şi pentru multe ţări din lume să reuşeşti să finanţezi un deficit atât de mare, o ţară în dezvoltare, nu suntem o ţară dezvoltată, fără să ai ajutor de la instituţiile financiare internaţionale, cum sunt FMI sau Comisia Europeană. Ne putem finanţa pe piaţă. Al doilea lucru: îţi dă o stabilitate a curbei randamentului. Aceste lucru este important, este o imagine clară pentru toţi care se uită la România să vadă cum arată sănătatea acestei ţări. Sunt două argumente să faci aceste împrumuturi pe termen lung. Deci, nu există niciun un risc în acest an să rămânem fără finanţare, nici pe un scenariu pe care l-am făcut nu avem acest risc, din contră va rămâne un buffer considerabil pentru guvernul următor", a adăugat Florin Cîţu, potrivit AGERPRES.