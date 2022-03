„Astăzi sărbătorim 18 ani de aderare la NATO. Anul acesta sărbătorim și 25 de ani de parteneriat strategic cu SUA. Discuție sinceră cu @SpeakerPelosi despre importanța României în cadrul alianței, programul Visa Waiver pentru România și consolidarea capacităților noastre de apărare”, scrie Florin Cîțu pe Twitter.

Nancy Pelosi este membru al Partidului Democrat din SUA, iar din ianuarie 2019 este speaker al Camerei Reprezentanților (echivalentul american al președintelui camerei respective), fiind astfel al treilea om în stat.

Florin Cîțu, lider al PNL, se află în această perioadă într-o vizită parlamentară în Statele Unite ale Americii.

Today we celeberate 18 yrs of NATO membership. This year we also celebrate 25yrs of strategic partnership w/US. Heartfelt discussion w/ @SpeakerPelosi about RO’s importance within the alliance, the Visa Waiver program for RO and strengthening our defence capabilities. pic.twitter.com/hwNCTYdUU3