Este o zi de foc pentru echipa Statului Paralel care va fi prezenta in fata procurorilor DNA rand pe rand. Vineri dupa-amiaza, in sediul DNA a intrat generalul Florian Coldea, care a declarat ca a depus o plangere impotriva denuntatorului principal Catalin Hideg. O noua plangere, asadar, insotita de mai multe probe pentru ca stim foarte bine ca acesta echipa a Statului Paralel il inregistra pe Catalin Hideg. Deci nu existau numai inregistrari din partea denuntatorului. Pana acum insa aceste inregistrari nu au fost depuse.

In alta ordine de idei, Dan Tocaci s-a prezentat in aceasta dimineata la sediul DNA, unde a avut loc perchezitia informatica. A lasat mai multe telefoane, tablete, dar si device-uri care au fost suspuse expertizei si se afla in aceste momente in poesesia procurorilor.

De asemenea, generalii vor preda astazi toate elementele, toate telefoanele si laptopurile pentru perchezitia informatica. Sunt foarte multe probe impotriva loc intrucat stim foarte bine ca au fost audiati noi martori cheie, dar si Daniel Moldoveanu, fostul secretar de stat pentru probleme de securitate nationala al lui Traian Basescu, care si acesta ar fi fost un protejat al echipei Statului Paralel.

Tot astazi, Marina Pandarof este asteptata in fata magistratilor Tribunalului Bucureti.

Asteptam sa vedem cand vor veni Doru Traila, dar si generalul Dumitru Dumbrava.

Coldea, val de raspunsuri evazive în fața jurnalistilor: Nu pot sa va spun

Florian Colde a ajuns vineri dupa-amiaza la DNA. Generaul negru, asa cum este supranumit fostul numar 2 din SRI, a declarat ca a făcut o plangere noua impotriva lui Cătălin Hideg, denuntatorul din mega dosarul de coruptie in care este cercetat sub control judiciar pentru trafic de influenta, alaturi de fostul general Dumitru Dumbrava si de avocatul Doru Traila.

"Am facut si o plangere noua sau o chestiune noua impotriva dl. Hideg. Cu aspecte de noutate care sa fie verificate. O sa vedeti. Nu pot sa va spun (despre ce este vorba - n.r.). Suntem in faza nepublicarii si vedem ce vrea doamna. Sper sa clarifice care e situatia cu aspectele noi", a declarat Coldea.

Intrebat punctual ce acuzatii ii aduce lui Catalin Hideg, acesta a evitat sa dea un raspuns clar: "Le-am adus deja, le-am inaintat. Probe directe, evident. Nu vin cu vorbe scoase din context. Le-am prezentat deja si Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 si am dat de urmare".