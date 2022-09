La 92 de ani, cel mai mare regret al lui Ion Iliescu este că nu are copii. O spune chiar el, într-un interviu. Fostul președinte nu are o avere impresionantă. Un apartament, câteva tablouri și bijuterii. Acesta locuiește cu Nina, femeia care îi este alături de peste șapte decenii, în vila de protocol oferită de stat. Chiar dacă nu au copii, asta nu înseamnă că nu are cine să îi moștenească averea.