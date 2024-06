Mama adolescentei de 17 ani a povestit că fata a încercat să se despartă de tânăr, pentru că deja își făcuse un nou iubit, însă acesta nu a acceptat ideea, motiv pentru care ar fi recurs la gestul extrem.

În ziua crimei, adolescenta a plecat spre școală, de unde nu s-a mai întors.

”Trebuia să semneze atestatul. A plecat la școală la 9:30. Ultima dată am vorbit cu ea la 4:00. După, am primit un telefon, nu am reușit să răspund, și de atunci am sunat continuu, o zi și jumătate, și nu a mai răspuns nimeni la telefon.

După aceea, m-a sunat poliția și mi-a spus că fiica mea este decedată”, a povestit mama fetei, pentru un post TV.

”Eu l-am văzut o singură dată, pe stradă, și în rest în poze pe telefonul ei.

I-a spus că nu vrea să mai stea cu el. Ea avea deja pe altcineva, avea un prieten, și nu mai voia să stea cu el. El a aflat de acel prieten și i-a spart telefonul. A făcut screenshot pe telefonul lui, și i l-a spart pe al ei”, a mai povestit femeia.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, tânărul de 24 de ani a intrat în camera de hotel împreună cu fata de 17 ani, unde au rămas câteva ore. Cei doi apar în mai multe imagini surprinse de camerele de supraveghere.

Ulterior, spre seară, a plecat singur din camera de hotel, a mers la un hipermarket din zonă de unde a cumpărat un cuțit mare de bucătărie.

Ulterior, acesta s-a întors în cameră unde ar fi ucis-o pe fată cu mai multe lovituri de cuțit și și-ar fi pus capăt zilelor.