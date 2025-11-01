Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța au transmis că la data de 1 noiembrie, în jurul orei 15:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Secția 3 Poliție au fost sesizați cu privire la faptul că un minor ar fi căzut de la etajul doi al unui bloc situat pe aleea Topolog.

Aceasta a fost transportată la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale. Surse neoficiale au declarat pentru Ziarul Amprenta că fetița ar urma să fie transferată la un spital din București, fiind în stare critică.

În cauză polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii împrejurărilor producerii evenimentului, au mai spus oamenii legii.