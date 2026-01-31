Facturile la gaze explodează de la 1 aprilie, după expirarea plafonării. Prețurile pe care le vor plăti românii lună de lună

De la 1 aprilie 2026, plafonarea prețurilor la gaze naturale dispare complet, iar românii vor plăti integral tarifele de piață stabilite în contracte. Măsura, introdusă în pandemie și prelungită prin OUG 6/2025, expiră pe 31 martie, lăsând gospodăriile expuse la majorări vizibile, mai ales cele cu consum ridicat.

Până la finalul lunii martie, clienții casnici plătesc maximum 0,31 lei/kWh (cu TVA), iar noncasnicii cu consum anual sub 50.000 MWh sau producătorii de energie termică – 0,37 lei/kWh. După 1 aprilie, facturile vor reflecta exclusiv cererea-oferta de pe piața angro și clauzele contractuale, fără intervenția statului.

Furnizorii promit un șoc minim: o creștere de circa 5%, bazată pe achiziții actuale la 120 lei/MWh (plus stocare), care ar urca la 170 lei/MWh pe piață. Totuși, experții energetici avertizează asupra riscurilor – volatilitate internațională, stocuri reduse și lipsa unui plan de tranziție clar pot genera scumpiri mai mari, mai ales iarna.

Impactul e clar în calcule anuale:

Apartament cu 2 camere (consum mediu): de la 4.650 lei (plafonat 0,31 lei/kWh) la 4.800 lei (0,32 lei/kWh) sau chiar 6.150 lei (0,41 lei/kWh). Diferență: 150–1.500 lei/an.

Casă individuală (consum mare): de la 9.300 lei la 9.600 lei sau 12.300 lei. Diferență: 300–3.000 lei/an.

Prețurile variază între furnizori, deci concurența poate tempera scumpirile – dar alegerea contează.

ANRE obligă furnizorii să informeze clar clienții despre expirare, noile tarife, contracte și furnizarea de ultimă instanță. Schimbarea furnizorului e gratuită, fără intervenții tehnice, oricând. Compară ofertele pe piață și alege inteligent.

Deși furnizorii minimizează riscurile, evoluția depinde de gestionarea tranziției de către autorități, contextul regional și politicile energetice viitoare. Românii sunt sfătuiți să verifice contractele acum.