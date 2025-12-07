Incidentul a fost cauzat de o scurgere de gaz de la o butelie, fără ca acesta să fie urmat de incendiu sau degajări de fum.​

Victima a fost găsită conștientă, cu arsuri de gradul I la nivelul feței și mâinilor, și transportată de urgență la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Echipajele ISU și ISCT au evaluat rapid situația, constatând că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată.​

Evacuarea locatarilor din celelalte apartamente nu s-a impus, iar pompierii au securizat zona în scurt timp.

Evenimentul readuce în atenție riscurile utilizării buteliilor de gaz în locuințe, autoritățile recomandând verificări periodice pentru prevenirea unor astfel de incidente.