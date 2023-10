Explozia a fost auzită la scurt timp după ce al doilea convoi cu ajutoare a trecut în Gaza.

Ar fi fost cauzată de focuri de armă trase accidental spre un rezervor israelian, se arată pe canalul OSINTDefender, pe X.

The Explosion heard earlier near the Rafah Border Crossing is now reported to have been caused by the Accidental-Firing of an Israeli Tank which is claimed to have Struck an Egyptian Border Post near the Town of Kerem Shalom.