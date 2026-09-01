Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Explozie a prețurilor la alimente. Grâul, porumbul și zahărul se scumpesc
Publicat1 sept. 2026, 09:32
Actualizat1 sept. 2026, 09:37
SursăRealitatea PLUS
Ne îndreptăm cu pași repezi către o explozie a prețului la alimente! În luna august s-au înregistrat deja creșteri uriașe la anumite categorii, însă situația amenință să se înrăutățească și mai mult. Grâul, porumbul și zahărul sunt alimentele de bază cele mai afectate. Într-un final, prețurile mai mari de pe piețele agricole se vor reflecta în produsele de pe rafturile magazinelor. Lanțurile de aprovizionare sunt tot mai vulnerabile în fața războaielor și a fenomenelor meteo extreme.
Citește și
- 11:14Atac rusesc la granița României. Punctul de trecere Orlivka-Isaccea a fost lovit de drone și închis temporar
- 11:1013 persoane, duse la audieri după scandalul cu polițiștii de la o petrecere din Sectorul 3: agenii, atacați cu pietre, sticle și pahare
- 10:48Românul care a câștigat 11 milioane de euro la Loto și-a schimbat complet viața. Cum trăiește după 17 ani
- 10:42Vrancea, zguduită de un nou cutremur, marți dimineață. Ce magnitudine a avut seismul
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News