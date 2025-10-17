„Zona din jurul blocurilor afectate rămâne în continuare restricționată, iar jandarmii sunt prezenți pentru delimitarea și securizarea perimetrului'', informează un comunicat al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București (DGJMB) transmis, vineri.
Jandarmeria recomandă în continuare cetățenilor să evite apropierea de perimetrul restricționat, să respecte indicațiile forțelor de ordine aflate la fața locului, să nu intervină pe cont propriu și să nu împiedice în niciun fel acțiunile echipelor de intervenție.
„Mulțumim tuturor celor care au înțeles să respecte recomandările forțelor de ordine și să coopereze cu acestea”, arată sursa citată.
Explozia din Rahova. 100 de jandarmi vor păzi blocul afectat peste noapte
Aproximativ 100 de jandarmi, împreună cu structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și autorități locale, vor rămâne pe timpul nopții în zona afectată de explozia de la blocul din Sectorul 5.
„Zona din jurul blocurilor afectate rămâne în continuare restricționată, iar jandarmii sunt prezenți pentru delimitarea și securizarea perimetrului'', informează un comunicat al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București (DGJMB) transmis, vineri.