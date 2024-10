Gala de decernare a premiilor a avut loc în data de 12 octombrie în Samobor și a reunit mai mulți specialiști în domeniu, nume mari care au inovat industria de sunet în cinematografie, printre care și Mark Ulano, renumit inginer de sunet american multiplu premiat de Academia Americană de Film (Premiile Oscar) pentru filme de referință, precum Titanic, Inglorious Basterds, Ad Astra și Once Upon a Time in Hollywood. La festivalul din Croația, acesta a obținut premiul Best sound mixer pentru filmul Oppenheimer.



Stuart Wilson, celebru inginer de sunet premiat Oscar și BAFTA pentru producția 1917 (regia Sam Mendes) a fost onorat cu Premiul pentru Întreaga Activitate. De-a lungul carierei, a lucrat pentru proiecte cinematografice majore, precum: Star Wars, James Bond, Harry Potter, Macbeth (Justin Kurzel), Marie Antoinette (Sofia Coppola) etc.



Wayne Pashley, editor și designer de sunet recunoscut pentru colaborările de top cu nume mari din industria cinematografică. Printre cele mai sonore proiecte la care a lucrat amintim: Mad Max: Fury Road; The Great Gatsby; Happy Feet; Australia și Elvis. Pentru acesta din urmă a obținut Premiul Crystal Pine la International Sound & Film Music Festival - ISFMF la categoria Cel mai bun design de sunet.



Premiul este o recunoaștere majoră, având în vedere competiția acerbă din cadrul festivalului.



La proiecția oficială din cadrul festivalului a participat și Excelența Sa, Doamna Mihaela Cămărășan, Ambasadorul României din Republica Croația.



International Sound & Film Music Festival - ISFMF este unul dintre cele mai mari și mai importante trei festivaluri de muzică de film din lume. Festivalul promovează conștientizarea importanței muzicii și a sunetului ca elemente indispensabile în cinematografie. Premiul primit în cadrul acestui festival este cu atât mai important cu cât filmul îl are drept protagonist pe cel mai mare compozitor român, George Enescu. Muzica din film reunește opere ale lui George Enescu și compoziții originale semnate de Sebastian Androne-Nakanishi, desemnat „Compozitorul Anului 2022” la International Classical Music Awards. Coloana sonoră este interpretată de Orchestra Națională a Franței, sub bagheta Maestrului Cristian Măcelaru, director artistic al Festivalului George Enescu și de Orchestra Națională Radio din România, condusă de Maestrul Horia Andreescu. De asemenea, violonistul Alexandru Tomescu adaugă o notă distinctă producției sonore, din ipostază solistică. Coloana sonoră include și un fragment muzical original, interpretat de George Enescu la vioară și Dinu Lipatti la pian.



Filmul beneficiază de o distribuție remarcabilă, cu Mircea Dragoman în rolul lui George Enescu și Theodora Sandu în rolul Prințesei Maruca, alături de actori cunoscuți precum Cezara Dafinescu, Manuela Hărăbor, Adrian Titieni, Cristian Sofron, Kira Hagi, Pavel Ulici, Filip Ristovski, Erica Moldovan, Codrin Dănilă și regretatul Constantin Codrescu. Costumele sunt create de italianul Stefano Nicolao, celebru pentru munca sa la producții premiate cu Oscar.



Pe 26 octombrie urmează premiera mondială în cadrul prestigiosului Festival Internațional de Film ARPA, la Harmony Gold Theatre pe Sunset Boulevard în Los Angeles. Filmul „Enescu, jupuit de viu” este singurul film românesc din selecția oficială ARPA, un festival cu tradiție de aproape 3 decenii, printre cele mai vechi și importante festivaluri internaționale pentru film independent.



Publicul românesc va avea ocazia să vizioneze în premieră acest film mult așteptat începând cu luna noiembrie, în prezența regizorului și a unor membri ai echipei, beneficiind astfel de o experiență cinematografică unică. „Enescu, jupuit de viu” va fi lansat în cadrul a peste 30 de proiecții de gală în toată țara, debutând pe 2 și 3 noiembrie la Iași, 4 noiembrie la Opera Națională din București, 5 noiembrie la Ploiești și 6 noiembrie la Constanța, aceste prime date fiind deja sold out!





Pe data de 30 noiembrie va avea loc o proiecție specială la Ateneul Român din București. Biletele sunt deja puse în vânzare și se epuizează rapid. Lista completă cu datele și locațiile premierelor poate fi găsită pe paginile de social media ale filmului, urmând să fie afișate și datele pentru luna decembrie.



„Acest film își propune să aducă în prim-plan nu doar genialitatea compozitorului George Enescu, ci și latura umană a acestuia. Sper ca prin această producție să aducem publicul mai aproape de sufletul lui Enescu și să-l facem iubit așa cum merită. Dincolo de compozitorul de geniu, este omul Enescu, pe care publicul poate să-l descopere în acest film. Sper ca filmul nostru să contribuie la îmblânzirea unora dintre semeni, lucru pe care Enescu dorea să-l facă, prin muzica lui. Poate nu doar să-i îmblânzească, ci și să-i facă să-l iubească așa cum merită.” subliniază regizorul Toma Enache, care a fost distins recent cu premiul „Premio Cultura” în cadrul evenimentului cultural „Leoni, Gattopardi di Sicilia”, organizat în Veneția.



