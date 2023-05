„Am ceru puncte de vedere. Pe unele le-am primit și le-am prezentat, au intervenit și oameni. De la o vreme am devenit cea mai amendată emisiune, de vreme ce am respectat ce mi s-a cerut, adică legea, am oferit puncte de vedere și spațiu în emisiune, mi s-a reproșat tonul și sau modul”, a declarat Anca Alexandrescu în ședința cu cei de la CNA.

Anca Alexandrescu, catre Mircea Toma: "Va invit sa mergeti cu mine in tara. Veti vedea ca veti veni la fel de incarcat. Sunt convinsa ca am dreptate pentru ca vad abuzurile, vad documentele. Nu am cum sa nu spun ca nu am dreptate. Cand fac afirmatii, aduc documente. Le-am atratat public. M-am autocenzurat. Ati spus ca politicienii nu au stomac sa intre intr-o discutie cu mine. Au fost unii care au avut stomac sa intre in discutie cu mine. Nu am omorat pe nimeni."