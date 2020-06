Emilian Imbri: "Cifrele furnizate de GCS sunt reale. Spitalul Victor Babeș se confruntă cu o creștere a cazurilor de COVID-19"

"Sunt reale cifrele, fac precizarea pentru ca in ultima perioada avem ghinionul sa trebuiasca sa ne juram sau sa ne dam cuvantul ca totul este real. Cam de 4-5 zile spitalul se confrunta cu un plus de prezentari, plus care la noi la spital inseamna si internari pentru ca acolo vin cei care sunt infectati pozitiv, sunt adusi de DSP /ISU in urma pozitivarii sau vin pentru ca sunt contacti cu persoanele pozitive", a afirmat Imbri, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.

Medicul a precizat ca, in prezent, in cadrul unitatii medicale pe care o conduce sunt 281 de pacienti internati pozitiv, "ceea ce n-a mai fost de mult": "Noi am avut maximum 360 (de cazuri - n.r.). A scazut pana la 180 acum doua saptamani si de acum doua saptamani a inceput sa creasca din nou numarul de cazuri".

Potrivit managerului de la Victor Babes, cresterea brusca a numarului de cazuri de infectare cu COVID-19 poate fi pusa pe seama masurilor de relaxare si neatentiei populatiei si a ceea ce se veziculeaza in media legat de faptul ca virusul nu ar fi real si ca boala nu exista.

"Boala exista, nu trebuie lumea sa se sperie, ci doar sa se protejeze", a spus Imbri.

El a tinut sa sublinieze ca, in perioada de pandemie/epidemiei, spitalele de boli infectioase functioneaza de pe urma unei legislatii proprii, recunoscute international, care prevede ca exista o liste cu cel putin 12 afectiuni a caror internarea este obligatorie, iar externarea nu se face la cerere, ci atunci cand medicii considera ca persoana respectiva nu mai este contagioasa si nu prezinta pericol pentru comunitate.

Emilian Imbri a tinut sa faca aceasta precizare din cauza problemelor avute cu pacientii care se simteau bine si cereau sa plece acasa, cat mai ales ca urmare a sesizarilor primite din partea Avocatul Poporului.

"Am avut si avem probleme cu institutia Avocatul Poporului, care a considerat ca aceastasta lege este, de fapt, o privare de libertate si ca spitalul poate fi asociat unui loc de detentie. Este fals (...). Noi am primit o hartie de la Avocatul Poporului prin care cere sa fim monitorizati <<pentru tortura si pentru tratamente cauzatoare de durere persoanelor in detentie>>. Nu se poate face o asemenea apreciere din partea niciunei institutii atata timp cat statutul nostru este statut de spital. In pandemie, in stare de urgenta sau de alerta, sau in simpla epidemie, spitatelele de boli infectioase au un statut special", a conchis Imbri.