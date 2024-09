Ancheta în cazul tragediei bate pasul pe loc

A trecut aproape un an de la tragedia din Odorheiu Secuiesc când doi adolescenți au murit sub zidul prăbușit peste ei, dar autoritățile nu au găsit niciun vinovat. Procurorii au pus sub acuzare trei persoane, însă n-au finalizat încă investigaţiile, potrivit Realitatea Plus.