La Colegiul Național „George Coșbuc”, ceea ce părea un banal conflict între doi elevi a explodat într-un adevărat fiasco, unde a un elev de nouă ani, clasa a III-a, a avut „o izbucnire de neoprit”.

„Sunt 1.500 de elevi în pauză, iar spațiul este limitat pentru reabilitarea sălii de sport. Spațiul e relativ răstrâns, iar acel copil s-a împiedicat. A căzut pe terenul sintetic de sport și a avut impresia că un alt coleg l-a împiedicat și a alergat după el. Doamna învățătoare a intervenit și nu l-a putut liniști. A rugat o altă învățătoare să îl ajute. Nici ea nu a reușit. L-a îmbrățișat pe copil, iar în acel moment, copilul a făcut o mișcare bruscă și i-a dislocat umărul doamnei învățătoare”, a declarat Horațiu Popa Bota, directorul Colegiului Național „George Coșbuc” din Cluj-Napoca, pentru monitorulcj.ro.

Acesta a precizat că a fost nevoie și de intervenția directoarei adjuncte pentru calmarea elevului de doar 9 ani.

„Pe dânsa a lovit-o (copilul - n. red.) cu capul în nas, iar pe doama psiholog a mușcat-o de mâna dreaptă și a zgâriat-o. Ceea ce a apărut în spațiu public se confirmă. Acesta este adevărul. Din păcate. Din fericire nu a fost agresat niciun copil. Colegii au fost fermi și au acționat conform procedurilor”, ne-a mai relatat directorul.

„Cu greau a fost liniștit de poliție”

Reacția copilului este în continuare de neînțeles pentru cadrele didactice din unitatea clujeană de învățământ.

„Copilul a fost la consilierul școlii în urmă cu două săptămâni, iar înainte am avut o discuție și cu părinții care mi-au spus că elevul este consiliat și în privat de un psiholog. Nu este în evidență la noi cu vreo afecțiune medicală. Un asemenea gest de furie nu a mai fost întâlnit.

A fost agresiv (copilul - n. red.) și cu cei de la poliție și ambulanță, inclusiv cu propria lui mamă. A agresat-o și a lovit-o când a ajuns la școală, față de toată lumea. Cu greau a fost liniștit de cei de la poliție și ambulanță după câteva zeci de minute. Nimeni nu înțelege de ce a avut gradul acest ridicat de furie”, a mai relatat Horațiu Popa.

Până la ora transmiterii acestei știri, elevul nu a revenit la școală, urmând să stea acasă până pe 2 decembrie. Acesta primește consiliere psihologică.

„Părinții au spus că el a primit tratament medicamentos pentru acest eveniment. Consilierea primită a fost psihologică. De psihiatrică noi nu știm. Nu poate fi suspendat, nu putem interzice accesul la educație. Copilul nu vine până marți (2 decembrie 2025 - n. red.) la școală, iar de atunci ne gândim ca doamna învățătoare de la clasă să fie însoțită de colega psiholog sau de doamna de sprijin. Cei din clasă sunt îngrijorați”, ne-a mai spus directorul.

Poliția cercetează și ea cazul.

„În urma episodului de agitație, minorul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la o unitate medicală de specialitate pentru evaluare. În cauză polițiștii desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe și pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul”, a transmis IPJ Cluj.