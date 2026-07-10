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Politica· 2 min citire

Elena Udrea, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: ”Nu vrea să se știe că a fost USL-ist, partener cu PSD-ul”

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 20:57

Elena Udrea a lansat, vineri seară, un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că încearcă să își ascundă trecutul politic alături de USL și PSD. Fostul ministru al Turismului susține că anumite materiale cu actualul premier interimar al României, din campania pentru referendumul de suspendare a fostului președinte Traian Băsescu din 2012, nu mai există în mediul online.

”Nu vrea să se știe ca alaturi de PSD, a luptat pentru demiterea lui Traian Băsescu”

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Elena Udrea afirmă că Ilie Bolojan „nu vrea să se știe că a fost USL-ist, partener cu PSD-ul, sub emblema căreia a câștigat alegerile locale în 2012. Dar mai ales, nu vrea să se știe ca alaturi de PSD, a luptat pentru demiterea lui Traian Băsescu, la Referendumul din 2012!!!!”

”Operațiunea de imagine conține și curățarea netului de imaginile și declarațiile pe care le-a făcut”

Totodată, aceasta susține că premierul interimar ar încerca să elimine din spațiul online imagini și declarații din perioada referendumului pentru demiterea fostului președinte Traian Băsescu.

”Operațiunea de imagine prin manipularea fraierilor de pe internet conține și curățarea netului de imaginile și declarațiile pe care le-a făcut, în 23 iulie 2012, la mitingul USL din campania de la Referendumul de demitere, pe care Bolojan l-a organizat la Oradea, unde era primar!!!”, a mai scris aceasta.

”Nu va mai place PSD-ul, domnule Bolojan?”

Fostul ministru mai afirmă că a încercat, în urmă cu aproximativ o lună, să documenteze un articol pe această temă, însă a renunțat la acel moment. Potrivit acesteia, la o nouă căutare ar fi constatat că anumite materiale nu mai sunt disponibile online.

”Am vrut să scriu un articol despre asta acum vreo lună și am căutat informații, dar am renunțat atunci la text.

Azi, am răscolit netul să dau de pozele și declarațiile lui Bolojan de la suspendare și, surpriza, site-ul ebihoreanul a fost curățat, nu mai pot fi găsite! Noroc ca le-am salvat!”, a menționat aceasta.

În încheiere, Elena Udrea l-a parafrazat pe Traian Băsescu în dezbaterea cu Mircea Geoana la prezidențialele din 2009,”referindu-se la vizita acestuia la Vântu în seara precedentă: Nu va mai place PSD-ul, domnule Bolojan? Dar când va țineați de mână să îl demiteți pe Traian Băsescu, v-a plăcut? De toată jena!”

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