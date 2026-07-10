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Politica· 2 min citire
Elena Udrea, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: ”Nu vrea să se știe că a fost USL-ist, partener cu PSD-ul”
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Elena Udrea a lansat, vineri seară, un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că încearcă să își ascundă trecutul politic alături de USL și PSD. Fostul ministru al Turismului susține că anumite materiale cu actualul premier interimar al României, din campania pentru referendumul de suspendare a fostului președinte Traian Băsescu din 2012, nu mai există în mediul online.
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