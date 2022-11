Recent, Elena Merișoreanu a primit o factură pentru consumul de gaze naturale în valoare de 5.800 de lei. Chiar dacă are patru centrale și o casă mare, în care funcționează și o firmă a fiicei sale, artista a declarat la Realitatea Plus că a fost șocată de cât de mult s-a scumpit gazul.

"Am rămas interzisă atunci când am văzut! Noroc cu soțul meu, că are pensie mare, altfel nu știu de unde dădeam eu banii ăștia! Noi stăm la casă, este drept că avem patru centrale, 2 în casa propriu-zisă, una unde are o fiică a mea firmă, iar alta într-o cabană de vară. Dar chiar și așa, aproape șase mii de lei, în condițiile în care nici nu a venit frigul. Atunci la iarnă cât voi plăti?!," a afirmat îndrăgita artistă.

Elena Merișoreanu a subliniat că nu este singura scumpire care i se pare de nesuportat pentru oamenii simpli, în special pentru bătrâni.

"Am făcut cumpărături pentru pomană, să fac pachete, am dat 1800 de lei, nu mi-a venit să cred, aproape de 2 ori mai scumpe decât în trecut. La farmacie, la fel".