„Așa ceva nici pe vremea lui Ceaușescu nu mi s-a întâmplat! Să fiu interzisă, deși nu eram membră de partid. Mi-a spus impresarul: «Vezi, nu veni, că ai strigat acum câteva zile cu ăia de acolo: hai, Ancuța, să fii primăriță!». Ce am zis eu?

Ce se întâmplă acuma... Lumea e îngrozită de afară și le e frică să se mai întoarcă în țară. Ultima dată am fost la un spectacol lângă Roma și îi întrebam dacă vor să se întoarcă în țară: «Am strâns o brumă de bani și vrem să ne întoarcem, dar ne e frică. Pentru că, dacă nu se schimbă ceva, copiii noștri nu vor avea niciun viitor.»”, a declarat Elena Merișoreanu.