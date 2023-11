Elena Lasconi, primarul din Câmpulung Muscel, s-a retras de pe lista candidaților USR la alegerile europarlamentare din 2024. Aceasta fusese desemnată de USR cap de listă pentru candidații partidului la alegerile pentru Parlamentul European. Anunțul retragerii sale de pe listă a fost făcut de Biroul Național al USR. Retragerea ELenei Lasconi se produce la nici două luni de la desemnarea sa pe prima poziție a candidaților USR, înaintea lui Dan Barna, Vlad Voiculescu sau Vlad Botoș.



„În această seară, Biroul Național al USR a luat act de retragerea Elenei Lasconi de pe lista candidaților la alegerile europarlamentare.

Elena Lasconi va continua să muncească pentru câmpulungeni și va avea sprijin din partea USR pentru a face, în continuare, performanță în administrație.

Lasconi a intrat în politică pentru a construi străzi, școli, spitale, comunități, și va continua să facă asta la Câmpulung, susținută de USR.

Colega noastră s-a retras din dorința de a nu afecta campania pentru alegerile europarlamentare, pentru a nu permite ca o serie de discuții apărute în spațiul public să mute atenția de la problemele cu care România se confruntă.

USR își reafirmă susținerea pentru principiile și valorile liberale pentru care luptă atât în România, cât și în Europa”, a transmis, duminică seară, Biroul Național al USR.

Decizia USR vine după declarațiile ce au declanșat un scandal public în ultimele 24 de ore din partea Elenei Lasconi și a fiicei sale, alături de ale altor lideri politici, ai USR sau de la alte partide.

Elena Lasconi a dezvăluit că a votat „Da” la referendumul din octombrie 2018 pentru modificarea Constituției în sensul definirii familiei drept căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Ulterior, scandalul provocat de declarațiile Elenei Lasconi a fost amplificat de intervenția propriei fiice legat de poziția la referendumul pentru familie. Oana Lasconi a transmis mesaje dure la adresa mamei sale pe Instagram, acuzând-o de ipocrizie și de ignoranță în fața problemelor sociale ale societății.

Iar președintele USR, Cătălin Drulă, a anunțat retragerea sprijinului partidului pentru Elena Lasconi, după ce aceasta a declarat că a votat „DA” la referendumul pentru familie. Elena Lasconi era prima pe lista USR pentru alegerile europarlamentare. Într-o postare pe Facebook, Cătălin Drulă a precizat că înlocuirea Elenei Lasconi va fi oficializată duminică seară.

„Cu ce e compatibilă politica?

După declarația mea de ieri în care am fost sinceră și am spus că din punctul meu de vedere căsătoria este între un bărbat și o femeie, s-au inflamat toate rețelele sociale. Îmi pare rău. Niciodată nu am avut nimic împotriva relațiilor dintre persoanele de același sex. Nu am nimic împotriva unui parteneriat făcut legal pentru a avea aceleași drepturi. Singura sensibilitate pentru mine ca persoană este asta: cuvântul căsătorie.