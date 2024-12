În cadrul declarațiilor sale, ea a lansat un apel la solidaritate și responsabilitate, invitând toți cetățenii și liderii politici să colaboreze pentru construirea unei Românii puternice și respectate în Europa.

„Vreau sa va multumesc ca nu v-ati jucat ruleta ruseasca cu democratia din Romania si cu acest drept sfant de a vota liber. Sunt o sustinatoare ferma a legii si a Consitutiei. Dumnezeu ne va ajuta si de aceasta data sa ramanem uniti, sa luptam pentru democratie si sa tinem departe Rusia de tara nostra.

Ca presedinte, voi uni toti romanii. Haideti sa facem o Romanie puternica in Europa. Putem doar impreuna sa facem acest lucru, si le spun tuturor liderilor politici din Romania sa nu devieze cursul natiunii noastre. Dumnezeu sa binecuvanteze Romania!” a spus Elena Lasconi în cadrul conferinței de presă ținută la scurt timp după ce CCR a anunțat verdictul cu privire la primul tur al alegerilor prezidențiale.

„Deja am avut discutii cu cativa lideri, maine sper sa avem discutii cu PSD, dar vreau sa ii atrag atentia domnului Ciolacu ca in momentul asta atat de important si de critic pentru viitorul Romaniei, noi nu avem nevoie de liant, avem nevoie de oameni de stat, care sa isi asume drumul democratic pro european si pro NATO al Romaniei. Pentru ca deja vedem ca bursa este in cadere libera. As vrea sa le atrag atentia tuturor primarilor, indiferent ce culoare politica, sa tina cont de faptul ca multi dintre ei au proiecte pe fonduri europene care s-ar putea, mai mult ca sigur, daca nu ne mobilizam sa luptam acum pentru democratie, sa ramana fara finantare. Sunt foarte multe lucruri, sunt foarte multe repercursiuni pe care le au romanii si Romania in relatie cu Europa si cu Statele Unite ale Americii. Noi ne dorim aici investitori, ne dorim sa cream locuri de munca, ne dorim sa garantam pensiile bunicilor nostri, si nu ne jucam cu asta.”, a mai spus Lasconi, în continuarea conferinței.

Reporter: Negociati cu PSD prin intermediul lui Ilie Bolojan?

Elena Lasconi: Nu, vreau sa discut direct cu fiecare si sunt un președinte care va uni aceste forte pentru democratie in Romania

Reporter: Negociati cu PSD prin intermediul lui Ilie Bolojan?

Elena Lasconi: Nu, vreau sa discut direct cu fiecare si sunt un președinte care va uni aceste forte pentru democratie in Romania

Reporter: Marcel Ciolacu a sugerat mai devreme ca exista deja o majoritate dupa votul romanilor de ieri, PSD, PNL, UDMR, cu sustinerea minoritatilor nationale. Nu a spus nimic despre USR. Cat de important este pentru dumneavoastra ca USR sa faca parte dintr-o coalitie de guvernare?

Elena Lasconi: Pentru mine este importanta Romania si sunt importanti romanii. In momentul acesta nu mai vorbim despre partide, nu mai vorbim despre politicieni si nu mai vorbim despre candidati. In momentul asta este vorba doar despre Romania. Fara orgolii, respec tam partenerii nostri si pentru ca ii respect voi vorbi cu fiecare dintre ei, pentru ca ei represzinta vocea romanilor

Reporter: Este nevoie de USR la guvernare, chiar si alaturi de PSD?

Elena Lasconi: Cred ca trebuie sa ne asumam asta si cred ca ar fi bine sa avem un guvern de uniune nationala pro-europeana

Reporter: Spuneati ca sperati ca maine sa vorbiti cu domnul Marcel Ciolacu. O sa il sunati dumneavoastra?

Elena Lasconi: Binainteles, eu nu am orgolii. Aici este vorba despre viitorul Romaniei, este vorba despre viitorul nostru, al copiilor nostri, este vorba despre a te gandi daca nu iti mai vezi copiii sau nepotii care sunt plecati acum la munca in strainatate, ne putem gandi la asta? Ne putem permite asta? Am castigat asta din greu, sunt 35 de ani de cand lucram la asta, suntem in Uniunea Europeana, suntem in NATO si ne ofera o siguranta foarte mare, pentru ca sunt cei mai importanti aliati ai nostri, de acum trebuie sa ne gandim ca vrem in continuare sa calatorim liber, sa putem sa muncim oriunde ne dorim, sa fim tratati in ce spitale dorim noi, iar copiii sa invete in ce scoala doresc parintii.

CCR a respins, în unanimitate, ANULAREA primului tur al alegerilor prezidențiale, Turul 2 are loc pe 8 decembrie, între Călin GEORGESCU și Elena LASCONI