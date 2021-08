Unul dintre puținele sectoare economice neafectate de criza pandemică, dar zdruncinat din temelii de creșterea prețurilor materialelor, sectorul construcțiilor își continuă creșterea și și-a majorat volumul cu 5,5% în primele cinci luni ale anului, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit Institutului Național de Statistică (INS). La nivelul lunii mai 2021, comparativ cu luna mai 2020, volumul lucrărilor de construcţii a crescut pe total cu 6,1%. Cel mai mult au evoluat construcțiile noi – cu 14,7%, segment în care proiectele de clădiri rezidențiale și-au alocat o creștere de 40,6%.

Dezvoltarea segmentului de construcții rezidențiale nu este deloc întâmplătoare și este un efect direct al restricțiilor impuse de criza pandemică și mai ales de perioada de lockdown din primăvara anului trecut. “Pentru că au petrecut mai mult timp acasă, oamenii au descoperit că au alte așteptări de la spațiul de locuit, în privința accesibilității, siguranței, încălzirii, eficienței energetice. A fost o perioadă extrem de intensă, schimbările au fost mari și ne așteptăm să își pună amprenta în mod hotărâtor asupra criteriilor pe care le aplică cei care își vor cumpăra o casă și de acum înainte. De altfel, suntem exemplul perfect de adaptabilitate la nevoie în schimbare ale pieței, unul dintre produsele fanion din portofoliul ELCO - THISION® L PLUS - este creat special pentru astfel de proiecte. Suntem încântați că am răspuns prompt nevoilor pieței, aducând o soluție unică în România: singurul cazan cu putere instalată de 200kw/unitate, respectiv 170kw/unitate”, a declarat Cătălin Drăguleanu, Country Manager Ariston Thermo România.

Performanțele de neegalat ale centralelor ELCO, brandul german de cazane pentru încălzire de puteri mari, parte din portofoliul Ariston Thermo România, liderul pieței locale de boilere electrice și centrale termice, au fost recompensate de piața construcțiilor, iar brandul a înregistrat anul trecut o creștere a vânzărilor de peste 40%. “Am adus pe piață un produs extrem de eficient și adaptabil într-un moment oportun. Gama L Plus este potrivită pentru un spectru larg de proiecte de construcții, de aici și performanțele deosebite pe care le-am înregistrat în domeniul vânzărilor”, a subliniat Cătălin Drăguleanu.

Centralele ELCO – adaptabile și performante

În întreaga Europă, o treime din consumul de energie alocat este pentru încălzire și apă caldă. Cu prețurile pentru energie mereu în creștere, este firesc să crească și cererea pentru sisteme de confort termic eficiente energetic. THISION® L PLUS este cel mai performant cazan suspendat de perete și cel mai performant cazan din această categoie de pe piață, capabil să obțină rezultate de până la 200kW (sau 1,6MW atunci când este montat în cascadă). Când sunt montate în cascadă, modelele au o înălțime mică de instalare de doar 1,7 m și oferă astfel cea mai redusă amprentă compactă (în ceea ce privește lățimea). Astfel, pot fi montate în cascadă de până la opt cazane, în linie sau unul după altul. Un alt beneficiu al cazanului THISION® L PLUS este compatibilitatea cu o gamă extinsă de sisteme de încălzire comerciale, oferind putere mare și o amprentă mică la sol. THISION® L PLUS este incredibil de flexibil și este disponibil în configurații în linie sau spate în spate până la opt cazane, oferind puteri de până la 1,6 MW. Sistemele includ toate componentele necesare pentru a completa circuitul de încălzire primar, cu sistemul de cascadă special conceput pentru o instalare rapidă, simplă și eficientă.

“Unul dintre cele mai importante avantaje ale acestor cazane este gradul foarte ridicat de eficiență, iar dezvoltatorii sunt tot mai interesaţi ca spaţiile pe care le cons­truiesc să fie dotate cu soluţii de încălzire în sistem centralizat, cât mai eficiente, dar să prezinte şi fiabilitate, alături de un raport pozitiv putere - amprentă la sol”, a mai afirmat a declarat Cătălin Drăguleanu, Country Manager Ariston Thermo România.

Datorită unui design unic cu două schimbătoare de căldură, cazanele din gama L PLUS au redundanță încorporată (funcționează independent) creând un sistem de cascadă în interiorul unui cazan. Cele două schimbătoare de căldură sunt capabile să funcționeze independent unul de celălalt, cerificând astfel faptul că un sistem nu este lăsat niciodată fără o încălzire extrem de eficientă.

Amprenta mică la sol – un alt avantaj

Tehnologiile folosite în proiectarea cazanelor ELCO care fac diferența în piața sunt: modularitatea cazanului, care asigură un montaj facil în spații înguste, adaptabile oricarui tip de proiect, și greutate redusă. În plus, un alt beneficiu al noilor cazane este reprezentat de conținutul scăzut de apă, ce asigură o amprentă mică la sol, și de un schimbător de căldură tubular unic pe piață, realizat din inox. Un alt aspect important este faptul că arzătorul este parte integrantă din corpul cazanului, spre deosebire de celelalte modele de pe piată. Acesta este proiectat, realizat și calibrat din fabrică, ceea ce permite o conexiune perfectă cu restul elementelor din cazan și ajută la obținerea unor valori foarte scăzute de NOx.

Subsidiară a Ariston Thermo Group începând cu anul 2001, marca germană ELCO a fost fondată în 1928 şi reprezintă una dintre principalele mărci germane pentru soluţii de încălzire comerciale. Compania oferă soluţii de încălzire de capacități mari dedicate proiectelor noi, de modernizare sau renovare pentru aplicaţii ce variază de la clădiri de birouri și complexe comerciale, la spații industriale mari.

Pe piața din România, brandul ELCO este prezent din 2017, în calitate de furnizor de cazane de încălzire comercializate sub gamele Thision și Trigon, devenind în scurt timp unul dintre liderii pieței de profil. Portofoliul brandului include o gama amplă de proiecte, printre care se numără The Bridge 3, Globalworth Campus clădirile 2 și 3, Spitalul Marie Curie din Bucureşti, ansamblul mixt (rezidențial și spații de birouri) Record Park din Cluj, clădirea U Center din București, clădirea bazinului olimpic din Mureș, al doilea depozit al Altex din Dragomirești.

De altfel, ELCO și-a demonstrat orientarea către inovație cu peste 90 de ani în urmă, astăzi fiind unul dintre liderii europeni în industria de profil, cu peste 1,7 milioane de sisteme de încălzire instalate în întreaga Europă.