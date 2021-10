"Aş vrea să trag un semnal de alarmă sau să aduc în atenţie faptul că nu s-au făcut investiţii, echipamentele pe care le avem pentru sezonul rece funcţionează cam toate, nu mai avem rezerve, astfel încât o eventuală avarie la una din instalaţiile existente în funcţiune cu siguranţă se va repercuta în sistemul de termoficare ca răspuns. Sigur, avariile vor fi remediate cât mai repede şi vom reveni la schema normală. (...) Din păcate (...) nu s-a venit cu nimic în loc şi am ajuns la situaţia că putem asigura termia în oraş, dar funcţionăm cu toate capacităţile", a precizat Adrian Tudora , într-o conferinţă organizată de Asociaţia Energia Inteligentă.



Oficialul ELCEN a recunoscut că gigacaloria se va scumpi, dar partea bună este că majorarea va fi oarecum moderată.

"Elcen e totuşi un caz fericit, pentru că am început negocierile cu Romgaz în luna iulie, înainte de explozia de preţuri, drept pentru care am reuşit negocierea unui preţ bun. La momentul acesta, Elcen are asigurată întreaga cantitate de gaze de care nevoie, la un preţ mai mult decât competitiv, mai mic decât preţul pieţei", a precizat oficialul producătorului de energie.





COMPENSAREA FACTURILOR, EFECTE DEZASTRUOASE PENTRU ELCEN

Pentru Elcen, aplicarea legii privind compensarea facturilor la electricitate şi gaze ar avea efecte devastatoare, a mai afirmat Tudora.



"Supraimpozitarea cu 80% a producătorilor peste acel plafon de 450 de lei pe MWh şi plafonarea de 5% a profitului furnizorilor, coroborat cu preţul certificatelor de CO2 şi cu faptul că nu încasăm subvenţia, pentru Elcen va fi un dezastru, ceea ce sigur, se perpetuează mai departe la nivelul Bucureştiului şi vorbim de siguranţa energetică şi de probleme sociale".