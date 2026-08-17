După decizia CCR, Sorin Grindeanu insistă pe transparență: „Declarațiile de avere trebuie să fie publice”

Decizia Curții Constituționale privind Legea integrității aduce schimbări majore pentru aleși, însă liderul PSD, Sorin Grindeanu, își îndeamnă colegii de partid să își facă publice declarațiile de avere pe baza de voluntariat. În timp ce PSD promite că va respecta hotărârea CCR, social-democrații așteaptă motivarea oficială a instanței supreme înainte de a demara eventuale modificări legislative în Parlament.
Valul de decizii emise de Curtea Constituțională a României pe marginea noii Legi a integrității reconfigurează regulile de transparență pentru aleși și funcționari publici. În reacție la hotărârea instanței supreme, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a pledat public pentru transparență, încurajându-și colegii de partid să își facă publice averile pe bază de voluntariat, chiar dacă obligația legală a fost eliminată.
Declarațiile vin în contextul în care legea rectificată este un jalon critic în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), aducând presiuni mari de timp asupra Parlamentului pentru reformularea textului normativ.
Voluntariat politic în locul obligației legale
Sorin Grindeanu a subliniat că PSD va respecta decizia Curții, dar își menține ferm poziția în favoarea transparenței financiare a reprezentanților publici. Liderul social-democrat a oferit propriul exemplu, precizând că și-a publicat deja datele financiare fără a fi constrâns de vreo prevedere în vigoare.
Privind o eventuală modificare legislativă care să reintroducă obligația publicării, conducerea PSD susține că este necesară mai întâi analizarea motivării oficiale a Curții. Doar după ce judecătorii își vor detalia argumentele, parlamentarii vor putea identifica formulele juridice prin care să reia demersul fără a risca o nouă neconstituționalitate.
Sintagmele invalidate de Curtea Constituțională
Decizia CCR a demontat piloni importanți din noua Lege a integrității, adoptând decizii drastice cu unanimitate de voturi și cu majoritate:
Sintagma „partenerilor de viață”: A fost declarată neconstituțională extinderea obligațiilor de declarare a averii asupra persoanelor care au „relații asemănătoare celor dintre soți”, din cauza lipsei unor criterii clare de definire juridică.
Anonimizarea intereselor financiare: Curtea a decis neconstituționalitatea publicării declarațiilor de interese financiare atât pentru soți/soții, cât și pentru funcționarii publici și demnitari.
Validarea pierderii mandatelor: În schimb, instanța a declarat constituțională măsura prin care aleșii cu decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese își pierd mandatul la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.
Cursă contra cronometru pentru miza de 770 de milioane de euro
Miza adaptării rapide a legislației depășește sfera dezbaterilor politice interne. Reforma cadrului de integritate constituie un jalon esențial asumat de România în cadrul PNRR, având un termen limită extrem de strâns, stabilit pentru 31 august.
O eventuală blocare a proiectului sau întârzierea adoptării noii forme în acord cu deciziile CCR pune în pericol o tranșă directă de aproximativ 771 de milioane de euro din fondurile europene destinate României.