După decizia CCR, Sorin Grindeanu insistă pe transparență: „Declarațiile de avere trebuie să fie publice”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 16:31

Decizia Curții Constituționale privind Legea integrității aduce schimbări majore pentru aleși, însă liderul PSD, Sorin Grindeanu, își îndeamnă colegii de partid să își facă publice declarațiile de avere pe baza de voluntariat. În timp ce PSD promite că va respecta hotărârea CCR, social-democrații așteaptă motivarea oficială a instanței supreme înainte de a demara eventuale modificări legislative în Parlament.

Distribuie articolul