Reusita acestei motiuni pentru PNL se va vedea in alegerile din 2024. Florin Citu si echipa pe care a creat-o in aceste saptamani vor castiga alegerile in PNL si vor face, alaturi de partenerii din actuala Coalitie, o buna guvernare a Romaniei - pentru ca aceasta este prioritatea si aceasta este asteptarea romanilor", a scris Turcan pe Facebook.

Surse politice din PNL au precizat, în ultimele zile, că în cazul unei victorii a lui Florin Cîțu, Turcan ar urma să-și piardă funcția de prim-vice președinte al PNL. În același scenariu apare și posibilitatea de a părăsi Ministerul Muncii, dar pentru a ocupa fotoliul de președinte al Camerei Deputaților, după înlăturarea lui Ludovic Orban.