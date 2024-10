O autospecială a Grupării de Jandarmi Mobile "Matei Basarab" Ploieşti, aflată în misiune, condusă de un militar în vârstă de 35 de ani, a fost implicată într-un accident cu un autovehicul, la intersecţia bulevardului Basarabia cu şoseaua Mihai Bravu.



În urma accidentului rutier au rezultat exclusiv pagube materiale. Conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind zero.



"O autospecială din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile 'Matei Basarab' Ploieşti, condusă de un militar în vârstă de 35 de ani, care circula pe bulevardul Basarabia dinspre strada Câmpia Libertăţii către Piaţa Alba Iulia, având sistemele optice şi acustice în funcţiune, când a ajuns la intersecţia cu şoseaua Mihai Bravu a intrat in coliziune cu un autovehicul condus de către un bărbat în vârstă de 43 de ani", informează Brigada Rutieră.



În continuare, aceştia au fost îndrumaţi la sediul Biroului Accidente Uşoare, în vederea întocmirii documentelor de constatare.