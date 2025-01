Fiica acesteia a fost diagnosticată cu o boală rară la pancreas și a fost nevoită să plece pentru că aici nu a găsit specialiști care să îi opereze copilul pentru a-l salva.

Greșelile au continuat, iar autoritățile au completat greșit și formularul de care avea nevoie pentru transfer.

„Am plecat de nevoie în străinătate, m-am luptat cu sistemul din România Am ajuns acolo pe formularul E 112 și efectiv a fost completat greșit.

În Europa nimeni nu îl recunoștea, noi nu aveam specialiști, copilul nu avea diagnostic. Acum este bine cu ghilimele, are 5 intervenții, încă mai are un pseudo chist pe pancreas, încă suntem la limita aceea a disperării. Ca să supraviețuiască copilul am ajuns la o extremă foarte gravă, să mă căsătoresc cu un cetățean italian, să îi plătească tratamentul, să fie luată pe asigurări pentru că statul român nu plătea. La Ministerul Sănătății când am ajuns habar nu aveau de ordinul 50. Copilul meu avea 72 de ore, intrase în febră neutropenică. Dacă nu era operată, murea.”, a declarat Cristina Crețan.