Dragoș Dobrescu, declarații contradictorii în denunțuri. MIZA retrocedărilor din Sectorul 2

Miliardarul fără chip reintră în scenă. Dragoș Dobrescu a făcut denunțuri pe bandă mai mulți ani pentru a-și acoperi tunurile imobiliare. Într-o serie de denunțuri și declarații obținute în exclusivitate de Realitatea PLUS, date la câteva luni distanță, Dragoș Dobrescu a recunoscut că era deținătorul unor drepturi litigioase asupra unor suprafețe de teren situate pe raza Sectorului 2. Dar de la o declarație la alta, afaceristul ba se încurcă în ceea ce spune, ba uită detalii pe care le amintește ulterior sau chiar în unele momente, declarațiile au fost contradictorii.

Într-un denunț, Dobrescu a recunoscut că deoarece a întâmpinat probleme la finalizarea dosarului de retrocedare, a convenit cu afaceristul Cristian Borcea să îi cedeze 50% din aceste drepturi în schimbul citez ,,urgentării și rezolvării dosarului de retrocedare". În același denunț, Dobrescu a spus că știa că Borcea se afla în relații apropiate cu primarul Sectorului 2, Neculai Onțanu. Apoi fostul acționar de la Dinamo a promis că va rezolva dosarul de retrocedare cu ajutorul lui Onțanu.

Pentru soluționarea pozitivă a dosarului, Dobrescu i-a dat lui Borcea un împrumut de 1,5 milioane de euro, bani care nu au mai fost niciodată restituiți, dar au fost apoi socotiți în afacerile încheiate de cei doi.

Inculpată în dosar a fost și Loredana Radu, nepoata fostului vicepremier Gabriel Oprea, pe care Dobrescu a declarat că nu o cunoaște, ba mai mult ar fi văzut-o prima dată în mass-media, în momentul reținerii sale. Loredana Radu, avocată la acea vreme în cadrul Baroului București, a fost acuzată de complicitate la luare de mită și spălare de bani. Loredana Radu este avocata care l-a reprezentat și pe fostul premier Victor Ponta în dosarul Rovinari-Turceni.

Într-un alt denunț, obținut în exclusivitate de Realitatea PLUS, Dobrescu recunoaște că a acționat prin interpuși. Astfel, prin intermediul lui Jean Marian Căpățână a cumpărat drepturile litigioase ale unui teren în suprafață de 66 de hectare din Sectorul 2, fosta comună Colentina. Apoi a prezentat terenurile pentru care voia să solicite retrocedarea, o suprafață de 9,6 hectare, tot în Sectorul 2. Deoarece o lungă perioadă de timp de când a depus dosarul la primărie nu a primit niciun răspuns, Dobrescu a apelat la Cristi Borcea pentru a-l ajuta să-l convingă pe Neculai Onțanu să aprobe retrocedarea.

Însă, acea suprafață de 66 de hectare are o poveste lungă. Tot Dobrescu spune, într-un alt denunț de la începutul anului 2016, cum ,,undeva prin 2005, am intrat în contact cu Nicorici Doru, acesta având încă din anul 2003 drepturile succesorale ale numitului Ionescu Ioan Tudor, persoană care revendica dreptul de proprietate al unui teren în suprafață de 66 de hectare, în Sectorul 2, București.

La începutul anului 2006, fiind interesat de dobândirea unui teren de aproximativ 9 hectare, în sectorul 2 București, prin intermediul numitului Căpățână Jean-Marian, am cumpărat drepturile litigioase mai sus arătate. Doresc să arăt faptul că în cadrul acestor tranzacții, proceduri, eu am avut mai mulți mandatari (colaboratori) cu care am lucrat efectiv și care-mi reprezentau interesele în anumite condiții. În acest sens îi nominalizez pe Căpățână Marian-Jean, Sandu Marius Nicolae, Schwartzenberg Fabian.

După achiziția drepturilor litigioase de la Nicorici Doru, am început să pregătesc un dosar pentru inițierea procedurilor de retrocedare a unei suprafețe de teren și am găsit mai multe suprafețe libere de teren în Sectorul 2. Am făcut expertizele cadastrale și la final, a reieșit o suprafață de 9,6 hectare de teren liber de construcții pentru care doream să solicit retrocedarea. (...) Mai bine spus, moștenitorul Ionescu Ioan Tudor avea cereri de retrocedare depuse la Primăria Sectorului 2, încă din 1990, pentru o suprafață mult mai mare, de circa 200 de hectare, și, dacă nu mă înșel, îi mai fuseseră retrocedate câteva suprafețe de teren. Astfel, de la momentul în care am achiziționat drepturile litigioase m-am subrogat în drepturile litigioase și am completat documentația în numele lui Ionescu Ioan Tudor, pentru care a fost solicitată retrocedarea a 9,6 hectare", a explicat Dobrescu.

Intervenția salvatoare a venit de la fostul acționar de la Dinamo, care în schimbul a jumătate din terenuri, a urgentat retrocedarea cu sprijinul lui Onțanu. Pentru cota de 50%, Borcea a trecut-o pe sora lui, cu care a fost semnat în 2007 contractul de vânzare-cumpărare.

,,Ulterior Borcea mi-a indicat, conform înțelegerii încheiate prin sora acestuia, numele persoanelor cărora urmează să transfer terenurile ce îi aparțineau de drept în baza promisiunii de vânzare cumpărare. (...) Tot la indicația lui Cristian Borcea, prin același mandatar și în baza aceleiași promisiuni, am vândut suprafața de 500 mp situați pe str. Barbu Văcărescu către Radu Aurel și suprafața de 1.000 mp situat tot pe str. Barbu Văcărescu către Loredana Radu. Ulterior am aflat că cele două terenuri situate pe str. Barbu Văcărescu, respectiv cel de 500 mp vândut lui Radu Aurel și cel de 1.000 mp vândut lui Radu Loredana, ar fi făcut obiectul unei obligații către anturajul primarului Sectorului 2 Neculai Onțanu, obligație pe care Borcea Cristian și-ar fi asumat-o pentru urgentarea procedurii de retrocedare", a mai scris Dobrescu într-un alt denunț de la începutul anului 2016.

Două luni mai târziu, afaceristul a dat o altă declarație, de data aceasta și mai clară, care îl incriminează pe Borcea, cel cu care în trecut făcuse afaceri și căruia îi ceruse ajutorul. Făcând referire la împrumutul de 1,5 milioane de euro pe care i l-a dat lui Borcea, Dobrescu a precizat că la momentul în care a purtat discuții referitoare la sumă, ,,acesta a precizat că banii îi sunt necesari pentru rezolvarea dosarului de retrocedare. Eu mi-am dat seama că urma să mituiască funcționarii implicați în soluționarea cererii de retrocedare și bănuiam și la cine urmau să ajungă, având în vedere relațiile lui Cristi cu Onțanu Neculai," a declarat afaceristul.

Și în această declarație, Dragoș Dobrescu a precizat că nu o cunoaște pe Loredana Radu, cea despre care a spus că era o apropiată a edilului de la Sectorul 2.

Deși a susținut că nu a văzut-o niciodată pe Loredana Radu, mai jos, în denunț, Dobrescu își exprimă punctul de vedere spunând că ,,terenul transferat în proprietatea Loredanei Radu avea o valoare redusă motivat de faptul că nu putea fi urbanizat fiind în zona de protecție a lacului. Cu toate acestea, pe acel teren a fost edificată o structură de rezistență de P+5. Cu certitudine afirm că pentru cele două tranzacții Radu Loredana și Radu Aurel nu au plătit vreun ban", a mai scris afaceristul. Astfel, Dragoș Dobrescu, deși nu o cunoștea pe avocată, din denunț reiese că avea informații despre aceasta.

Edilul Sectorului 2 a fost reținut de procurorii DNA în 2016, fiind acuzat de luare de mită. Neculai Onţanu a fost acuzat că a luat mită un teren de 1.500 de metri pătraţi, în valoare de 4,2 milioane de euro.

După ce titlul de proprietate a fost emis, Neculai Onțanu a primit o suprafață totală de teren de 1.500 mp, situată pe strada Barbu Văcărescu, ce a fost transferată către avocata Loredana Radu și o altă persoană, interpuși indicați de Onțanu. Terenul primit de avocata Loredana Radu ca mită pentru Neculai Onțanu ar fi fost revândut apoi lui Gabriel Oprea. După vânzarea terenului către Gabriel Oprea, Loredana Radu a obținut de la Primăria Sectorului 2 o autorizație de construcție pentru un imobil cu 10 etaje, care ulterior a și fost ridicat.

Cel mai longeviv primar din Capitală a scăpat, însă, de închisoare, nu pentru că judecătorii l-au găsit nevinovat, ci pentru că faptele de corupţie de care a fost acuzat s-au prescris.

În cazul avocatei Loredana Radu, judecătorii au decis încetarea procesului pentru infracţiunea de luare de mită şi condamnarea la trei ani de închisoare cu suspendare, pentru spălare de bani.=

Deși l-a denunțat în mod explicit pe Cristian Borcea, cel cu care a convenit să grăbească rezolvarea dosarului de retrocedare pe lângă Neculai Onțanu, cu care fostul acționar de la Dinamo era în relații bune, Dragoș Dobrescu n-a avut altă calitate în dosar, decât cea de denunțător.

Însă povestea e mult mai complexă de atât. Potrivit investigații media.ro, imediat după Revoluție, Ioan Tudor Ionescu, cel despre care povestește Dragoș Dobrescu în denunț, revendică averea familiei. În vara lui 1992, este împroprietărit de comuna Dobroiești cu 9,8 hectare de teren în șoseaua Colentina, la numărul 456A. Haosul legislativ din domeniul retrocedărilor abia începea, iar cei care dădeau înapoi proprietățile naționalizate erau primarii de comune. După un an, în 1993, bătrânul își vinde cele 9,8 hectare primite înapoi în Colentina.

Și pentru că Bucureștiul, în expansiunea sa, înghițise deja Colentina, omul merge la Prefectura Capitalei și cere despăgubiri pentru terenul pe care uitase că-l primise deja în 1992 și-l vânduse un an mai târziu.

Prefectura direcționează cererea la Primăria Capitalei, dar, pe traseu, dosarul se înfundă câțiva ani. Bătrânul intră într-un slalom birocratic.

Ca să-i zăpăcească pe funcționari, Ionescu cere inițial despăgubiri în valoare de 4 miliarde de lei vechi pentru o construcție aflată la numărul 458 pe șoseaua Colentina, dar și pentru terenul de 9,8 hectare din jurul ei. Adică fix ce primise nouă ani mai devreme, mai scrie sursa citată.

Face apoi o serie de notificări în care își amintește fel de fel de detalii ale proprietății la care spune că avea dreptul și, după atâta chin birocratic, în 30 iunie 2003 își vinde drepturile litigioase către o grupare celebră de rechini imobiliari și iese din schemă.

Cu cinci zile înaintea tranzacției, pe 25 iunie 2003, bătrânul își amintise însă un detaliu esențial: actele, spune el, îi dau dreptul la mult mai mult teren. Nu 9,8 hectare, așa cum pretinsese până atunci, ci 66,45. De șapte ori mai mult.

Explicația vine un an și jumătate mai târziu, în iarna lui 2004, între cele două tururi ale alegerilor generale: o virgulă pusă greșit l-a făcut să ceară 9,8 hectare în loc de 98, cât ar fi avut, chipurile, părinții lui în Colentina, potrivit investigații media.ro.

Primii cărora moștenitorul Ionescu le-a cedat drepturile au fost Doru Nicorici și Cristian Ilaș, personaje care apar ca intermediari în mai multe afaceri imobiliare ale lui Dragoș Dobrescu