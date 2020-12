Culisele statului paralel. Dosarul Lukoil: De ce l-a sunat Mircea Cosma pe Ponta

Anca: Domnule Cosma, inteleg ca e o chestiune personala din ce descrieti dumneavoastra, Negulescu neaga. Dar cum a ajuns familia dumneavoastra trasa in toate aceste dosare si cum a ajuns numele dumneavoastra alaturi de Ponta-Ghita in dosarul cumnatului lui Victor Ponta

Cosma: Eee... e greu de ajuns la toate. Dar! Daca luati aceasta suita, ca vi le las pentru documentare, pentru ca nu vreau ca un domn pe care eu nu-l cunosc. Am inteles ca e colaboratorul dumneavoastra – Cartianu (intra la emisiunile noastre) asa…a zis ca la mine s-a dovedit cu probe ca am primit mita 1 milion de euro.

Sa citeasca intai, sa vada ca ce spun eu e absolut adevarat, ca am montat panouri de apa calda la Spitalul din Prahova, da…le montase Agentia de Mediu, nu eu, nu erau banii CJ…nu ca au lucrat firmele mele acolo. Deci o sa cititi aici ca toate nu se confirma…

Anca: Vorbiti de acele dosare care vi le-au facut incepand cu 2009, cum spuneti...

Cosma: Daa, dar eu am primit NUP-urile DNA in data de 23.01.2019, deci in data de 23 01 2019 am aflat ca am aceste 14 dosare, pentru care am NUP din 2009 inceput facute.

Tot in 2018 am primit cele 7 dosare de la ANI in care m-a reclamat acest domn Negulescu si le avem aici, am primit de la CNSAS adresa ca am fost verificat in dosar ca as fi fost colaborator al Politiei Politice si a primit hartia ca am fost urmarit de Politia Politica pentru atitudinea mea in ceea ce priveste Basarabia – o poveste pe care o stie toata lumea de cand eram student.

Dupa aceea am primit in 17 07 2019, am primit de la ANI ca toate dosarele cerute de ei erau clasate, dar dosarele alea incep din 2009.

Anca: Asta vreau sa va spun, ceea ce descrieti dumneavoastra arata destul de clar. Sustine de fapt ceea ce spuneati: ca vi s-au tras toate aceste dosare dupa momentul dosarului dumneavoastra.

Cosma: Absolut, dar de ce? Prefectul ii angajase sora lui pe sora lui Negulescu, o angajase. (deci cineva a cedat) Da, sigur ca prefectul dupa aia l-a angajat cand a devenit primarul Ploiestiului. L-a angajat pe ofiterul Pruna care in declaratiile fostului sef SRI, Marin, de care s-a facut vorbire aici, scrie cam asa si nu vreau sa gresesc. Intamplator am si aceasta declaratie data de Marin la DNA – ca l-a gasit pe Negulescu, l-a gasit pe Pruna, Teodorescu, Maior, Pruna ofiter si pe locotenentul Tomescu Georgiana in birou la Negulescu dactilografiind documente pe calculatorul acesteia. Ofiterul a fost trecut in rezerva, asta spune declaratia olografa. E semnata fiecare pagina a lui Marin Constantin - colonel, fostul sef SRI.

Deci iata ca si SRI, care toata lumea spune Statul Paralel. Nu, SRI a fost in cazul asta corect: i-a prins pe cei 3 ofiteri ca isi faceau temele si informarile cu Negulescu in biroul Procuraturii. I-a gasit, i-a trecut in rezerva, ca asa era lege. Deci daca un om are in capul lui o explozie ca e buricul pamantului – Negulescu – sigur ca, crezandu-se Dumnezeu pe pamant el crede ca tot ce face e bine, dar nu toata lumea are aceste explozii in cutia craniana. Majoritatea ofiterilor SRI, a procurorilor, a judecatorilor, sunt oameni normali.

Anca: Domnule Cosma, credeti ca explozia dupa acele dosare, ca vreau sa ajung la Dosarul Hidrojet si cu cumnatul lui Victor Ponta, au avut cauza faptul ca aveati o relatie cu Sebi Ghita si apropierea de Victor Ponta, adica tot ce s-a intamplat dupa aceea si cu familia si faptul ca ati fost tras in acest dosar, pentru ca au fost declaratii publice ale diverse persoane care spun ca fostul procuror Negulescu se lauda ca o sa paradeasca pe toata lumea, inclusiv pe Ponta pe …

Cosma: Ceea ce a si facut, a si facut. (Anca: Nu prea i-a iesit cu Ponta…ca…) pai nu i-a iesit cu mai multi, cu seful Politiei judetene, cu procurorul general al Curtii de Apel, cu adjunctul CAP, cu seful, cu primarul Ploiestiului, cu al 2-lea primar Ploiesti, care a iesit din nou acuma.

Anca: Bun..si dumneavoastra mi-ati confirmat…a mai spus cineva la mine in emisiune ca fiul domnului Negulescu a fost angajat de...

Cosma: La ANRE de domnul Calota, ginerele lui Calota e prietenul apropiat al lui Negulescu, nu? Si legenda…ca acuma…ca eu tre sa va spun si o marturie, anumite lucruri trebuie privite si ca legende.

Eu am fost un mare admirator al lui Gheorghe Bratianu, acad. lid. al unei fractiuni care a murit la Sighet dar a scris o carte…teza lui e „Poporul român, un miracol – legende și povești despre poporul român” demonstrand dupa aia ca toate sunt adevarate. Mai sunt 2 de lamurit, sau 3. Unde a fost tabara reginei tomiris in Dobrogea samd.

Legenda din Ploiesti, asa este, ca Negulescu, impreuna cu ginerele lui Calota, administrau niste terenuri – eu va spun legenda, este absolut cu titlu de legenda – si luau produse petroliere pentru administrarea celor 500 ha de la Lukoil. Povestea din Ploiesti…si totusi…ele nu se nasc decat si cu ceva adevarat.

Anca: Eu l-am vaz pe Negulescu, l-am vazut si la interviuri si la emisiune. Nu mi s-a parut ca da pe dinafara de bogatie. Adica…

Cosma: Nu…dar legenda e altceva, la un moment dat, Lukoilul nu a mai vrut sa dea combustibil de calorifer – zice lumea. Stiti combustibilul de calorifer e sursa de imbogatire a asa zisilor petrolisti dupa revolutie, e produsul scutit de acciza. Cel care sorbaie prin casa. El de fapt este motorina si atunci, castigul si banii facuti de petrolisti, este acciza. Care e foarte mare, e foarte mare nu e asa mica cum credem noi. Si cand n-a mai vrut sa dea, s-a oprit Lukoilul in Ploiesti, asa zice lumea…(Anca: o zice domnule Cosma, dar au fost niste conflicte directe cu Lukoil) ca unul care am intervenit personal la primul-ministru in acea seara si am spus „da drumul la rafinarie” pentru ca 28.000 de oameni mor de foame, lumea nu realizeaza cati salariati sunt la Lukoil, cat is firmele care tin mentenanta acelei rafinarii si cat personal e angajat in cele…

Anca: Deci dumneavoastra l-ati sunat pe Ponta. (Cosma: Eu personal, da) pentru ca a povestit Negulescu ca a fost cineva trimis la Bucuresti in urma interventiei lui Victor Ponta la Procurorul General sa se intalneasca cu el, sa discute…(Cosma: Nu stiu eu astea…)

Cosma: Eu stiu atat, ca l-am sunat pe Ponta si i-am spus asa: nu cred ca e normal ca in tara asta ca cineva sa puna sechestru pe titeiul aflat in conducte, aflat intre portul Constanta si o rafinarie, dar iti spun de acum ca daca sunt 8 000 de oameni angajati in circuitul Lukoil, ca lumea nu face socoteala dar 150 de statii de distributia carburantilor, Lukoil in Romania inseamna minim 8 salariati.

Anca: Dar sa stiti ca noi aici la Culisele Statului Paralel, Cristian Rizea a povestit despre interventia pe care a facut-o la Victor Ponta impreuna cu Bănicioiu pt o intalnire cu seful Lukoilului – deci ceva era la mijloc..- dumneavoastra povestiti acum despre chestiuni pragmatic despre angajatii de acolo.

Cosma: Nu, eu va povestesc ce i-am spus eu lui Ponta, ca acea conversatie e inregistrata….Si i-am spus "domnule, arestati-i pe aia pe conducatori, dar nu opriti o rafinarie. Pentru ca in 1997 a oprit-o Ciorbea, in Ploiesti – rafinaria sa o inchida si a spart lumea aparatul administrativ din Ploiesti, a fost a 2-a revolutie atunci..(Anca: V-a fost frica de o revolta a angajatilor), mie nu mi-e frica, v-am spus ca nu mi-e frica dar nu se cadea pentru ce, adica domnule daca a gresit Stan Păpușă ca a facut el evaziune fiscala, domnule nu nenorocesti 28.000 de oameni care depind de aia, 2000 de familii.

Bineinteles ca nu s-a oprit rafinaria si s-a mirat si Ponta la TV – cum sa pui sechestru pe titeiul din conducte. Domne, nu se poate, adica ala curgea spre rafinarie din vaporul care aducea titeiul la portul Constanta la terminal Oil. Nu se poate asa ceva, deci repet, buricul pamantului sau Dumnezeu pe pamant nu se poate increde decat un om care e asa croit, genetic.

Este realitatea cruda.

Anca: E adevarat, dar vreau sa va intreb asa…si au fost foarte multe cazuri de acest tip, de oameni care au distrus vieti, s-au inchis nenumarate dosare pe banda achitari asta este clar eu l-am intrebat in nenumarate randuri pe fostul procuror Negulescu daca a fabricat dosare la comanda daca au existat declaratii date la comanda, l-am si intrebat daca au existat denunturi pe banda acolo, a intarit si fostul ofiter Daniel florea ca se intampla acest lucru la unitatea de elita DNA Ploiesti. Totusi, cum putea un procuror sa aiba atata putere daca nu era sustinut de sefii sai, si aici ma refer si la sefii de la Ploiesti ci la sefii de la Bucuresti pentru ca totusi se stia despre aceste lucruri. Nu-i vorba doar de un dosar, e vorba de un sir intreg de dosare, cumva le convenea ca picau niste capete importante ei era o chestiune de imagine si ii lasau sa fabrice aceste lucruri?

Cosma: Deci, nu vreau sa va dezvalui ce scriu in volumul 3 al cartii mele despre ce s-a intamplat in perioada aia, dar am sa va spun un lucru care imi aduce mie aminte in 2003 la guvernul Romaniei s-a lansat teoria centru imaculat si teritoriu murdar, daca va aduceti bine aminte de aceasta teorie, ca tipau unii ca cata coruptie e in Romania.

Anca: Atunci s-a si lansat ideea cu baronii locali..

Cosma: Bravo, care e o greseala de istorie, revin la ea. Nu exista. Baronii e altceva..despre ce vorbim noi e altceva in 2013 in pregatirea alegerilor din 2014, ca ne aducem foarte bine aminte de alegerile din 2014 pt presedinte s-a repetat acea manevra a centrului curat..

Anca: Si au fost acele arestari pe banda si dosare facute ale unor lideri..

Cosma: ...de la cluj..dupa aia eu. Ca asa a urmat..probabil eu nu stiu cine a lasat-o ca nu eram la..

Anca: Grupul de la cluj a fost cel care a lansat aceasta teorie..sa spunem sincer ca…pai erati atunci ..vasile Dancu, Ioan Rus...

Cosma: Eram, dar nu stiu cine a lansat-o, stiam de ea..grupul de la Cluj il stiu foarte bine..sunt in relatii foarte bune cu Ioan Rus ..m-a ajutat odata inainte de revolutie cand am facut o pana la masina cu fiul meu care era de un an si ceva si ma duceam la parinti la Baia Mare sa-l prezint. Peste asta s-a suprapus ideea venita de afara cu programul Minerva. Si vorbesc in cunostinta de cauza, nu vorbesc in necunostinta de cauza. Acel program Minerva care se aplica in Romania, Moldova si Ucraina era starpirea coruptiei prin metode bolsevice, tip staliniste. In 2013 s-au ales niste judete..nu chiar toate..

Anca: Cine le a ales? Cine a facut lista judetelor? Pentru ca au fost foarte multe personaje din PSD care l-au acuzat pe Victor Ponta ca a stiut acest lucru. Ca a stat la masa si el si Sebastian Ghita si cu Florian Coldea si cu Codruta Kovesi, lucru pe care Sebastian Ghita l-a recunoscut ..

Cosma: Avem si poze de la k2 le aratam aici le avem in telefon cam cine era pe acolo

Anca: Si-n vie poze din vie aveti?

Cosma: In vie nu pentru ca n-am fost atat de apropiat de Sebatian Ghita cat sa ma duc in vie cand a fost Ponta cu Kovesi, cu toate alea…n-am fost atat de apropiat cu Ghita cand a fost ziua lui de nastere cand e vorba de ceea ce nu se recunoaste poza pe care a vazut-o sau nu a vazut-o Cristoiu, n-am fost atat de apropiat.

Anca: Dar stiti despre existenta lor?

Cosma: Pai, stiu pentru ca intamplator in dimineata aia niste prieteni de-ai mei se ocupau sa aranjeze..nici Ghita nu chema tot Ploiestiul..isi chema prietenii sa-l ajute la organizarea zilei lui ca vin personalitatile alea..va dati seama ca nu sunt la o emisiune de televizor sa fac barfa, alea alea, ca l-am vazut si eu cand a venit Coldea..doamna Kovesi..Maior la ziua lui Ghita. Eu nu fac de-astea. N-am sa va povestesc ca n-are rost. Astea sunt lucruri omenesti, firesti, se intampla. Problema este ca daca oameni needucati, fara cultura, gen fara simtul realitatii omenesti intra in asemenea structuri, se intampla aceste tragedii. Noi vorbim de oameni care intamplator, prin noroc, prin sansa, prin pile, prin stiu eu ce s-au pomenit pe niste posturi s-au crezut buricul pamantului, asta este problema noastra de fond, trebuie ca statul sa-si ia toate masurile, nu sa se transforme stat de drepti, el trebuie sa fie stat de drept. Orice om in tara asta, inclusiv magistratul, trebuie sa stie ca este controlat si ca raspunde de ceea ce face. Eu am salutat creerea sectiei speciale care poate ca putea fi susbstituita de ce au ei o directie pentru procurori. Dar de abia atunci s-a vazut drama care s-a intamplat in 3 centre alese la intamplare. Nu ati auzit nimic despre marile abuzuri ale procurorului DNA de la curtea de apel iasi sau unde mai e. N-am auzit, dar se stie de Prahova, Brasov si Oradea. Iata ca s-au creat niste centre in care sa se faca aceste dosare tip stanilist.

Anca: Acolo unde au gasit oamenii dispusi sa faca aceste lucruri la comanda.

Cosma: Eu am fost presedinte CJ ales de 200 de mii de oameni in aceasta tara, eu am al treilea numar de voturi. N-am fost ales de 15 mii ca cel de la Giurgiu..precizez, nu se poate ca un procuror numit Onea si ..Diaconu in 2 ore eu plecam la aeroport..si prezidam a doua zi sa le explic "domne, exista un protocol sapte care nu va da voie sa ma retineti decat daca e flagrant", asa scrie in protocolul UE. Eu sunt cu acest pasaport al UE. In 2 ore m-au trecut din suspect si m-au arestat sa ma duca la Campina ..deci un asemenea lucru i s-a intamplat lui taca-mio si scriu in cartea aia ..au intrat in curte pe taica-mio, l-au luat si noua ne-au ars toata biblioteca.

Anca: Deci Negulescu nu a facut de capul lui sau a fost lasat sa faca ..a existat o coordonare.

Cosma: Eu cred ca aici au gasit pe cei nepotriviti la locuri potrivite la cele 3 centre..

Anca: Revin cu intrebarea, nu are totusi o legatura ca totusi Sebastian Ghita in judetul Prahova..ca avea o legatura cu dumneavoastra ca exista Ponta care era apropiat de Sebastian Ghita, adica nu putem sa nu ne gandim ca nu cred ca e doar o coincidenta si vreau sa ma intorc aici sa-mi povestiti despre dosarul…

Cosma: Va repet inca o data ..am plecat de la faptul ca in 2014 urmau niste alegeri prezidentiale, bun, deci s-au luat niste masuri ca noi ne intalneam la k2 dar dupa aia ii raportam lui altul ce se intampla ..noi, unii ne intalneam si unii dintre noi se duceau ..si de fapt erau cu celalalta parte s-a vazut dupa aceea, da? Deci, recapitulez.

Anca: Deci cine cu cine se intalnea la k2?

Cosma: Nu aveti pozele? Maior, Ghita, Ponta, Dragnea cu porcu..Dancu nu-l am in poza..doamna K e cu mana rupta in k2..la masa..dar de acolo cineva.. se ducea la celalta tabara si spuneau ce se discuta acolo, da pai oamenii la bautura, oamenii discuta toate prostiile si se dau si mari si daca vor sa-si arate si maseaua de minte ceea ce nu se recomanda, povestesc si de-astea "bai, Cosma ala e cam batran, nu vrea sa ne dea bani, el face economie la toate proiectele", ca asta e adevarul, probabil ca si asta au discutat ..

Anca: Cine se plangea ca nu vreti sa dati bani?

Cosma: nu stiu. va spun ce s-ar fi putut discuta la bautura. Ba nu ne da ala de la Lukoil comb de la calorifer, vrea motorina. Fa-I ceva, cazul ala..deci acESTE lucruri se intampla..

Anca: deci se intalneau la k2 astfel de aranjamente, se hotara soarta unor persoane.

Cosma: Pai, probabil ..trebuie sa scapam de hodorogii astia cum sunt eu ..poate ca au fost si astfel de discutii, n-am probe, n-am dovezi decat povesti de la televizor, dar stiu precis un lucru ca pe data de 5 februarie 2014 am semnat certificatele de urbanism pentru autostrada Comarnic-Brasov, un aranjament de campanie de a lui Ponta cu organizatia judeteana Prahova, ca el cat e prim ministru va face acea autostrada.

Anca: Si de ce nu s-a facut?

Cosma: Pai, v-a povestit Ghita.

Anca: Pentru ca a zis Coldea ca atata timp cat este el sef la SRI..

Cosma: Nu stiu daca asa a zis ..dar v-a povestit Ghita exact, sigur ca orice om cu un pic de minte face legatura, adica pe 5 ala a semnat dupa 72 de ore a devenit publice si eu inca 2 zile am fost luat din birou cu mandat de arestare, pot sa fac si legatura asta dar n-am probe.

Anca: Pai stiu ca nu aveti dumneavoastra probe, dar ne bazam pe ce a spus Sebastian Ghita ca totusi este o proba. Ce a spus Sebastian Ghita, nu?

Cosma: Adica, cum sa va spun eu, putem vorbi inapoi de istoria lui Bratianu, miracolul numit poporul roman si atunci daca cadem de acord ca facem o poveste..in schimb sunt acte ca in ceea ce ma priveste arata clar ca acest om trezit procuror, cu puteri prea mari de legislatia data in tara asta a statului de drepti nu a statului de drept. Sigur, nu sunt avocatul altora, dar eu spun ce am patit eu arata ca un asemenea om care nu trebuia sa..putea sa faca ca jurist la facultatea care nu mai exista orice dar nu sa-i dai procuror si sa-l vezi ca face atatea nenorociri si abuzuri. Drept urmare, plangerea mea la SIJI si de aia nu pot sa vorbesc mai mult, adresata in 2019, si v-am aratat inainte de emisiune este ca asupra mea s-a facut o presiune nedreapta, ca au fost depasite legile tarii ca procurorul Onea si cu procuroarea..care inca e procuroare si am sa-i spun asta: n-ai tinut cont de legile Uniunii Europene, de protocolul 7 privind posibilitatea de a retine un membru ales al unui for European.

Anca: Toate aceste abuzuri nu se puteau face decat daca ei erau sustinuti de foarte sus si de la Bucuresti, este evident.

Cosma: Legile sunt facute de Monica Macovei. Procurorul este independent si daca stie ca nu-i controlat poate sa faca orice prostie si asta e cazul meu, este un dosar pornit dintr-o dorinta de razbunare personala.